禽流感｜衛生署進行跨部門公共衞生演習　測試處理個案應變能力

截至今年11月，全球共報告超過900宗人類感染甲型禽流感（H5N1）個案，全年個案數目較往年增加。衞生署表示，今日（27日）聯同政府部門舉行代號「天河石」的公共衞生演習，模擬一名街市雞販感染H5N1病毒，並進行調查和執行控制措施。衞生署指，希望透過演習測試持份者處理H5N1個案的應變能力。



約30名來自四個政府部門的人員參與演習，並有超過30名來自內地、澳門和新加坡衞生當局的專家應邀以觀察員身份出席。



中心人員利用電子平台向家禽批發檔位從業員進行流行病學問卷調查。（衞生署提供）

演習代號「天河石」 分兩部分進行

衞生署衞生防護中心聯同政府部門，舉行代號「天河石」的公共衞生演習，以提升中心和政府部門處理H5N1個案時的應變能力、執行及協調能力，從而提高持份者對處理突發公共衞生事件的意識。

演習分為兩部分，第一部分的桌面演習已於11月7日完成，多個部門討論和統籌模擬在香港出現H5N1本地個案時所需採取的應變措施。

模擬街市雞販感染H5N1 中心進行多項執行控制措施

至於第二部份的地面行動演習，則在長沙灣臨時家禽批發市場舉行。演習模擬中心接獲醫管局通報，一名女子感染H5N1病毒，隨即展開流行病學調查。調查發現，患者為一名街市雞販。中心遂協調相關部門到患者居住的樓宇、工作的街市、家禽批發市場，及相關養雞場進行現場調查、風險評估和執行控制措施。

地面行動演習人員執行控制措施的能力，包括追蹤接觸者及處方預防性抗病毒藥物、就雞隻、環境和污水採樣、銷毀雞隻行動及環境消毒。約30名來自四個政府部門的人員參與演習，並有超過30名來自內地、澳門和新加坡衞生當局的專家應邀以觀察員身份出席。

渠務署人員向衞生署署長林文健醫生（右）、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生（中），及來自內地、澳門以及新加坡衞生當局的專家觀察員講解採集污水樣本的程序。（衞生署提供）

衞生署過去曾舉行30次類似演習 模擬出現麻疹、鼠疫等

中心發言人表示，衞生署過去曾舉行30次類似演習，包括模擬出現麻疹、鼠疫、中東呼吸綜合症和埃博拉（伊波拉）病毒病等個案的情況，藉以提高社區和醫護人員的防患意識，為可能會出現的疫症做好準備。

專家觀察員上午亦於地面行動演習前出席了於中心舉行的演習簡布會，並於下午地面行動演習結束後參觀了荔灣街市，以了解該街市的新型家禽檔位的設計特色。

漁農自然護理署人員進行雞隻採樣示範。（衞生署提供）

本港最近一宗感染於2012年錄得

發言人表示，根據世衞及外地衞生部門的資料，截至今年11月，全球共報告超過900宗H5N1個案。今年至今，全球錄得的相關個案較往年有所上升，當中大部分由美國呈報。

發言人稱，禽流感是本港法定須呈報傳染病之一。1997年至今，香港共錄得22宗H5N1個案，當中有7宗死亡個案。最近的一宗感染個案於2012年錄得。雖然目前未有證據顯示H5N1病毒出現基因變化更易出現人傳人，但世衞表示全球過去20年人類感染H5N1個案的死亡率超過50%。