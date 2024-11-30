澳門輕軌橫琴線12.2開通　氹仔蓮花站到橫琴口岸最快僅兩分鐘直達

橫琴粵澳深度合作區於明年1月1日起實施赴澳門旅遊「一簽多行」政策，澳門政府宣布，輕軌橫琴線將於下周一（2日）下午正式通車，為市民或旅客前往橫琴口岸澳門口岸區，提供舒適和快捷的出行選擇，便利市民和旅客使用橫琴口岸，緊密連繫澳琴兩地。

澳門政府宣布，輕軌橫琴線將於下周一（2日）正式開通。(澳門公共建設局網站圖片)

澳門輕軌橫琴線12.2通車 接駁氹仔蓮花站至橫琴站

中國出入境管理局表示，經國務院批准，明年1月1日起決定在在橫琴粵澳深度合作區實施赴澳門旅遊「一簽多行」政策。澳門政府亦宣布，輕軌橫琴線將於下周一（2日）下午正式通車，為市民或旅客前往橫琴口岸澳門口岸區，提供舒適和快捷的交通接駁。

澳門輕軌橫琴線12.2通車，由氹仔蓮花站至橫琴口岸澳門口岸區，車程最快僅分鐘直達。(澳門公共建設局網站圖片)

全程僅兩個站 車程最快兩分鐘直達橫琴口岸

有關通車安排將於下周一（2日）下午1時11分，在橫琴線蓮花站開出首班車。乘客可提早至車站等候，按現場工作人員的安排有序乘車。橫琴線全程行車時間約2分鐘，班次約每6分鐘一班。

橫琴線車資計算按照《澳門特別行政區公報》公佈的第188/2023號行政長官批示執行。涉及橫琴站往來蓮花站的跨海段，在計算車站數目時，需視作兩站收費（於計算車站數目時增加一個車站），與早前媽閣站往來海洋站跨海段的情況相同。

澳門輕軌橫琴線於下周一（2日）通車，全程只有蓮花和橫琴站兩個站。（澳門公共建設局圖片）

輕軌橫琴線全長約2.2公里，設有「蓮花站」和「橫琴站」兩個車站。乘客如要經由橫琴口岸過關前往內地，便可選搭輕軌橫琴線列車，由蓮花站經過位於十字門水道的河底隧道，到達設於橫琴口岸澳門口岸區地底的橫琴站。乘客使用升降機或扶手電梯出站後，便可輕鬆步行前往離境大堂。

至於過關抵達澳門的旅客，也可選擇乘坐橫琴線，透過蓮花站的轉乘通道轉乘氹仔線前往澳門各處。