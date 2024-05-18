夏寶龍澳門考察｜指橫琴粵澳深度合作發展區　是澳門未來發展優勢

國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今日（18日）在澳門進行第六日考察調研，早上與政界人士飲茶，澳區全國人大代表何敬麟指，夏寶龍關心澳門和橫琴粵澳深度合作區發展，表明深合區是澳門未來發展的優勢。



夏寶龍早上8時在富豪酒店飲早茶，在場人士包括澳門特道賀一誠、行政法務司司長張永春、全國政協常委何潤生、澳門全國人大代表、澳門全國政協委員，以及澳門省級政協委員等，約9時半離開。

何敬麟引述夏寶龍說，為了突顯澳門和香港都是中央的「掌上明珠」，所以香港考察7天，澳門也要考察7天。澳門全國政協委員邱庭彪表示，夏寶龍再度來澳是初步檢視「六個更大作為」的落實情況，而澳門省級政協委員聯誼會會長馬志成則說，夏寶龍肯定澳門的教育，對澳門未來充滿信心。

其後夏寶龍到了青年創業孵化中心考察，並有4名創業青年分享創業故事。有代表指，夏寶龍關心青年創業時遇到的困難和需要。