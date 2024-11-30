大澳有疑似喙鯨擱淺　漁護署啟動應變計劃拯救　籲市民勿接近鯨魚

警方今晚（30日）近七時半接獲報案，於大澳南面石仔埗街對開水域，有疑似鯨魚擱淺，影片所見牠不斷擺尾噴氣掙扎，近半身浮出水面，水面亦見血渗，香港海豚保育學會估計擱淺的是一種喙鯨。漁農自然護理署晚上稱，下午接獲警方報告，於大嶼山二澳水域發現有活體鯨豚擱淺。至入夜，漁護署及香港海洋公園保育基金人員在大澳水域發現一條鯨魚擱淺，根據初步評估，該條鯨魚身長約五至六米，身上有傷口。

漁護署稱已立即啓動「香港水域內發現非本地棲息鯨豚動物的應變計劃」，聯同相關部門及保育基金人員巡查該處一帶水域，並正與保育基金專家評估該條鯨魚的身體狀況及採取合適的拯救措施，並呼籲市民和船隻切勿接近該條鯨魚，以免對牠造成危險。



大澳南面石仔埗街對開水域，有疑似喙鯨擱淺，影片所見牠不斷擺尾噴氣掙扎，市民合力營救。（網民Irene Flanhardt）

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疑似鯨魚的噴氣孔不斷噴出水花。（影片截圖）

據現場影片所見，該疑似鯨魚在離岸約一至兩米處擱淺，長約4至5米，近半身浮面，期間不斷掙扎，擺尾噴氣。其周遭水面亦泛起鮮血，疑似身體磨擦水底沙石所致。

現場有幾十名街坊於岸邊圍觀，直至警員到場拉起封鎖線。（影片截圖）

現場有幾十名街坊圍觀，並拿出手機照明。影片中，有人商議如何拯救牠，亦有人對其說：「定啲嚟，等陣間就得」，生怕牠愈來愈近岸。其後警方到場，拉起封鎖線，呼籲街坊不要圍觀及照明。

香港海豚保育學會副會長麥希汶表估計擱淺的是一種喙鯨，今早出海時見其在外面水域游泳。（香港海豚保育學會副會長麥希汶提供）

香港海豚保育學會副會長麥希汶表示，估計擱淺的是一種喙鯨，指今早出海時見其在外面水域游泳。

漁護署於十月匯報保育海洋哺乳動物的工作進度，指政府已開展檢討保護海洋哺乳動物的相關法例，初步建議賦予漁護署署長新權力，在有必要時，例如當香港水域出現非本地棲息的鯨魚，將香港水域某部分劃定為「臨時海洋限制區」以保護鯨豚動物。政府也建議為現行的《觀豚活動守則》賦予法定地位，並會繼續探討禁止觀賞非本地鯨豚類動物的活動的可行性。