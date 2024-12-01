旅發局：100萬菲律賓旅客訪港創新高　東南亞市場復甦速度稱冠

香港上週五（11月29 日）迎來今年第一百萬名來自菲律賓的訪港旅客，打破2018年全年93 萬人次的紀錄，創下歷年新高。 香港旅發局表示自復常通關後，東南亞市場訪港旅客數字走勢強勁，在眾多客源的復甦速度稱冠。菲律賓旅客Miguel Linao對於成為第一百萬位訪港旅客感到驚喜，他表示這次是陪女兒參加體操比賽，又指從菲律賓到香港僅需兩個半小時，所以經常來港遊玩。



穿藍衣的菲律賓旅客Miguel Linao成為今年第一百萬名來自菲律賓的訪港旅客。（旅發局圖片）

本年首10月的訪港旅客總數約3,600萬，其中內地旅客有約2,800萬人，佔約77%。東南亞旅客則逾230萬人次，為疫情前約9成半水平，來自菲律賓的旅客量更超越疫前的92 萬人次，復甦進度達 127%。

東南亞主要市場中，以菲律賓訪港遊客佔首，其次則分別為泰國、新加坡、馬來西亞及印尼等。菲律賓及馬來西亞的遊客按年增長率亦有大幅提升，菲律賓升66%，而馬來西亞則飆升77.4%。離境旅客調查顯示，東南亞旅客較年輕，平均留港3.4晚，人均消費為港幣 7,100 元。他們最喜愛到訪的三個地方包括主題樂園、廟街和女人街，以及尖沙咀海濱。

菲律賓旅客Miguel Linao與太太Ana及三位子女同遊香港，對於自己成為香港今年第一百萬位來自菲律賓的旅客感到驚喜。他表示是次訪港主要目的為陪伴女兒參加在港舉辦的體操比賽，並順道旅遊。他指，從菲律賓到香港僅需兩個半小時，所以經常來港遊玩，並稱最愛香港的地方是美食和主題樂園。

香港旅發局總幹事程鼎一表示，今年首十月的國際旅客增幅相當不俗，東南亞市場表現突出，局方亦把握良機，藉「香港繽紛冬日巡禮」加大宣傳力度，吸引旅客體驗濃厚節日氣氛。