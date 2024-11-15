首10月錄3670萬人次訪港　旅發局料全年近4600萬　台、菲客增長勁

旅發局今日（15日）公布今年1月至10月的訪客數量為3,670萬，較去年同期高出37%，當中非內地旅客佔830萬，即飆升54%，當中又以台灣、菲律賓及印度旅客增長較明顯。旅發局預料今年的總訪港旅客人次，將接近年初預測的4,600萬，即按年升35.3%。總幹事程鼎一相信，明年首季本港的航空運力已回升至100%。

此外，施政報告2024提到，將開拓中東和東盟旅客客源。旅發局為推廣香港穆斯林友好，今年多次外訪宣傳及推廣，並設立相關旅遊專頁，提供獲清真認證的餐廳、酒店或景點等。



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非內地旅客人次首10個月按年飆升54%

旅發局今日公布，今年首10個月訪客人次為3,670萬，較去年同期高37%。當中內地及非內地旅客分別佔2,840萬及830萬，即較去年同期升33%及54%。

根據今年第三季的調查，受訪旅客對香港的滿意度達8.8分，重訪意欲達95%，亦有93%會推介給親友，所有數據都略高於疫情及社會運動前的2018年。

現時本港航班尚未完全恢復至疫前水平，只有74%至75%。（資料圖片／廖雁雄攝）

料今年總訪港人次接近預測的4,600萬

旅發局估計，今年總訪港旅客人次，將接近年初預測的4,600萬。而翻查資料，去年總訪港旅客為3,400萬，即已低於今年首10個月的數字。換言之，若局方的估算正確，即今年的訪港旅客人次，將按年升35.3%。

不過旅發局亦指，現時本港航班尚未完全恢復至疫前水平，加上強勢美元和港元增加訪港成本，以及經濟前景未明，都為香港旅遊業帶來挑戰。

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旅發局推廣香港穆斯林友好 開拓中東和東盟客源

港府在早前公布的施政報告提到，將開拓中東和東盟旅客客源，推出穆斯林友善旅遊措施。旅發局為推廣香港成為「穆斯林友好」的旅遊目的地，已持續教育旅遊業界，並推動業界進行認證，以及在客源市場宣傳。

例如旅發局在今年5月至11月，已舉辦中東訪港考察團及香港業界大型簡報會；借助香港與沙特的直航，帶業界代表團到訪沙特宣傳；又赴印尼雅加達推廣大灣區，介紹香港穆斯林旅遊配套等。

旅發局已設立穆斯林專頁，讓旅客可一站式搜羅穆斯林旅遊配套。（網頁截圖）

旅發局設穆斯林旅遊專頁 提供多間清真認證餐廳

旅發局已設立穆斯林專頁，提供4種不同語言，讓旅客可一站式搜羅穆斯林旅遊配套。網頁共提供逾140間餐廳、29間酒店，以及3個景點或會展設施，即亞博館、昂坪360及天際100，最近更新增39間獲清真認證或由穆斯林經營的餐廳。

旅發局總幹事程鼎一表示，非內地訪港旅客持續增加，當中台灣、菲律賓及印度旅客增長較為明顯，惟日本旅客仍有待增長。他又指，內地今年新增多個自由行城市，其中青島及西安的反應良好。

程鼎一︰內地消費降級 旅客來港消費力下跌

不過程鼎一提到，由於內地近年出現「消費降級」，以致內地旅客來港的消費力下跌，估計他們都選擇網上購物，實體零售的跌幅較顯着。不過他強調，非內地的過夜旅客的消費力不斷上升。旅發局主席彭耀佳亦補充︰「長途旅客非常重要，會盡力去做。」

程鼎一並透露，本港航空運力已恢復疫前的74%至75%，預計今年底增至80%，相信明年首季已回升至100%。旅發局明年3月下旬將推出全新的旅遊品牌廣告，並因應明年航空運力的恢復，將會加重歐洲、美國及澳洲等長線市場的推廣。

名人極致號計劃兩年後除夕抵港 載旅客賞跨年煙花

不過，程鼎一又指，雖然郵輪旅客的消費力普遍較高，但受到行業的限制，需提早幾年準備及計劃路線，因此今年的班次較少。

若翻查資料，例如今早抵港的名人極致號，已計劃在2026年9月13日起，由美國阿拉斯加哈伯德冰川開始，途經夏威夷、斐濟、紐西蘭、澳洲、東南亞等57個港口，最後在同年12月31日到達作為終點證的香港，旅客屆時可在甲板或房間內觀賞跨年煙花。