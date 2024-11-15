聖誕節｜旅發局11.22維港海上煙火打頭炮　西九逾20米巨樹再升級

聖誕節將至，旅發局今日（15日）公布，將於今年11月22日至明年1月1日，舉行香港繽紛冬日巡禮。今年的聖誕小鎮面積佔逾萬呎，相比去年增加30%。而逾20米巨型戶外聖誕樹，亦加碼升級，首次加入投影化身巨型畫布。西九聖誕市集則分開兩階段舉行，例如聖誕節期間舉行的市集，便提供30個美食及出售禮物的攤位。

與此同時，西九海濱將上映共4場冬日維港海上煙火，首場的時間為巡禮開幕首日的晚上7時半，其後3場則橫跨聖誕節假期。而旅發局亦將在12月31日除夕夜，舉行跨年倒數煙花匯演。



香港繽紛冬日巡禮2024的舉行位置。（旅發局圖片）

海濱聖誕小鎮逾萬呎 較去年增30%面積

香港繽紛冬日巡禮於11月22日至明年1月1日舉行，其中海濱聖誕小鎮率先在西九文化區藝術公園海濱草坪西面登場。今年的聖誕小鎮以禮物為主題，面積佔逾萬呎，相比去年增加30%，並放滿近百個聖誕禮物，同場並設有多個繽紛打卡裝置，包括長達8米並滿載禮物的小火車、逾10棵大小不一的聖誕樹等。

聖誕小鎮今年亦首設聖誕主題「光影隧道」，市民及旅客亦可在隧道內的動畫中，探望一眾忙於送禮的聖誕小精靈。另外最近大受歡迎的可愛熊貓，同樣以聖誕裝扮現身，至於深受的小朋友愛戴的聖誕老人，也不時在小屋驚喜出現，一同歡度佳節。

▼2021年12月24日 西九巨型聖誕樹▼



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逾20米巨型聖誕樹加入投影化身巨型畫布

至於聖誕小鎮中央的巨型聖誕樹同樣將會「升級」，高逾20米、相等於逾6層樓的聖誕樹頂放有巨型閃耀八角星，入夜後綻放璀璨光芒，與維多利亞港美景相輝映。而聖誕樹今年更將化身巨型畫布，每晚加入投影，呈現一幕幕冬日節慶的場景。

西九聖誕市集分兩階段舉行 最多提供30個攤位

為配合香港繽紛冬日巡禮，西九文化區主辦的西九聖誕市集，將在11月22日至12月8日，以及12月12日至29日期間舉行。市集首階段將在藝術公園海濱的草坪開幕，設有6個特色攤位，而第二階段將在西九藝術公園海濱草坪東面及M+對出海濱平臺舉行，共有30個美食及出售聖誕禮物的攤位。

▼2023年12月24日 市民平安夜湧西九看水上煙火表演▼



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冬日維港水上煙火首場11.22晚舉行 聖誕假期連開三場

今年香港繽紛冬日巡禮亦繼續推出共4場「冬日維港水上煙火」，每場表演時間10分鐘。首場將巡禮開幕首日（11月22日）的晚上7時半舉行，其後平安夜、聖誕節及拆禮物日（12月24日至26日），將連續三日於晚上8時正伴隨聖誕樂章，再放煙火。

此外，旅發局亦將在12月31日除夕夜，舉行跨年倒數煙花匯演。