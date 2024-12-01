器官捐贈｜康復者秋祭拜祭79位捐贈者　獲捐心臟病人：如重獲新生

香港腎臟基金會及香港器官捐贈行動組今日（1日）舉行大愛恩人秋祭儀式，以感謝器官捐贈者大愛無私，為病人延續生命之光的精神。香港器官捐贈行動組召集人周嘉歡表示，有79位器官捐贈者已救活逾230位病人及家庭，功德無量。



在場參與儀式，年逾50的心臟移植康復者馬暢初表示，進行移植後感到重獲新生，有時間見證兒子完成學業，現今亦積極投入義工工作活出精彩。



兩個組織自2017年發起「大愛恩人」遺體器官捐贈者撒放骨灰計劃，在將軍澳華人永遠墳場的協助下，設立紀念花園，作為器官捐贈者的安息地。周嘉歡致辭時表示，大愛恩人紀念花園建成8年有多，在計劃下，有79位器官捐贈者已經或將會在花園長眠。他續指，捐贈者捐贈的器官已救活逾230位病人，令230多個家庭保持完整，屬功德無量。

香港器官捐贈行動組召集人周嘉歡表示，在計劃下，有79位器官捐贈者已救活逾230位病人及家庭。（主辦方提供圖片）

心臟移植康復者馬暢初分享，稱自己年輕時生活習慣差，導致50多歲已有糖尿病及冠心病，需要換心才能保命。馬暢初終在2019年獲得換心機會，他直言自己重獲新生，能夠見證當時尚在外國求學的兒子完成學業，令他大感安慰。馬暢初表示，現在自己積極投入義工工作，並透過運動強身健體，活出生命精彩。

心臟移植康復者馬暢初曾患糖尿病及冠心病，需要換心才能保命，移植心臟後感覺自己重獲新生。（主辦方提供圖片）

另一位接受腎移植器官輪候者黃炎華指，多年前亦因作息不定時引致腎衰竭，後來獲得換腎機會而重生。然而，由於他在疫情期間兩次患上新冠肺炎，令腎臟功能受影響，最近需要重新洗腎。

黃炎華表示，腎病患者經常感到疲倦，而每次洗腎都要花上一整晚時間，認為器官移植才是最佳的治療方案。