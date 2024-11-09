器官捐贈｜醫衞局︰本港逾2000病人等候移植　38萬人登記不足應付

醫務衞生局、衞生署聯同香港電台周六（9日）舉行活動慶祝「器官捐贈日2024」。署理醫務衛生局局長李夏茵表示，現時本港有逾2,000人正等候器官移植，雖然目前中央器官捐贈登記名冊上，已有約38萬人登記，但遠遠不足以應付病人的需要。衞生署署長林文健則指，由於中央器官捐贈登記名冊，與早期的器官捐贈意願卡資料庫互不相通，呼籲2008年前曾填卡的志願者可重新登記。



呼籲市民支持器官捐贈 縮短病人輪候時間

衞生署於2008年設立中央名冊，以便有意捐贈器官的志願者登記。今年器官捐贈日的主題為「生命饋贈，延續希望」，政府呼籲社會各界繼續支持器官捐贈，為需要器官移植的病人重燃新生的希望。

署理醫務衛生局局長李夏茵表示，目前中央器官捐贈登記名冊上，已有約38萬人登記，但捐贈器官的數目，仍然遠遠不足以應付病人的需要，現時香港有逾2,000人正等候器官移植，為了讓病人能及早重獲新生，將以多管齊下方式，提高市民可積極支持器官捐贈，希以縮短輪候器官移植時間。

署理醫務衞生局局長李夏茵（左三）、衞生署署長林文健（右三）。（政府新聞處圖片）

2008年前曾填寫器官捐贈卡 須在中央名冊重新登記

衞生署署長林文健則指，政府過往的住戶統計調查發現，大部份不願意在離世後捐出器官的受訪者，提出的原因是希望保持遺體完整。他表示，本港多個宗教組織，已確認器官捐贈並無違反宗教理念，呼籲信眾響應支持器官捐贈。

林文健亦指，由於中央器官捐贈登記名冊，與早期的器官捐贈意願卡資料庫互不相通，若2008年前曾填寫器官捐贈卡的市民，需要在中央器官捐贈登記名冊重新登記。

器官捐贈宣傳車正在全港各區宣傳

衞生署於上月已展開新一輪器官捐贈推廣運動，由10月18日至11月28日期間，安排器官捐贈宣傳車到訪全港不同地點，讓市民即場登記捐贈器官的意願。市民亦可到中央名冊網站登記（按此），或填妥登記表格郵寄或傳真至中央名冊辦事處。