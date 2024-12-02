狂蜜病｜男子進食友人由尼泊爾帶回港蜂蜜　3小時後中毒送院

衞生署衞生防護中心今日（2日）公布正調查一宗狂蜜病中毒個案，一名57歲男子於11月29日進食蜂蜜約3小時後，出現頭暈及暈厥病徵，翌日入院求醫，臨床診斷為狂蜜病中毒，病人經診治後情況穩定。



初步調查顯示，病人進食友人由尼泊爾帶到香港的蜂蜜，個案可能由梫木毒素引致。中心正繼續調查個案，並提醒市民應從可靠的來源或養蜂場購買蜂蜜。



狂蜜病中毒是由進食含梫木毒素的蜂蜜引起。（視覺中國圖片）

病人出現頭暈及暈厥病徵 料由梫木毒素引致

衞生防護中心指，一名57歲男子於11月29日進食蜂蜜約3小時後，出現頭暈及暈厥病徵。他於11月30日被送到北大嶼山醫院，其後被轉送瑪嘉烈醫院，臨床診斷為狂蜜病中毒。病人經診治後情況穩定。初步調查顯示，病人進食友人由尼泊爾帶到香港的蜂蜜，個案可能由梫木毒素引致。

中心指，狂蜜病中毒是由進食含梫木毒素的蜂蜜引起。梫木毒素是一種由杜鵑花科植物（包括杜鵑花）產生的神經毒素，可影響神經和肌肉。相關中毒徵狀包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐、肚瀉、頭暈、乏力、大量出汗、唾液過多和感覺異常。嚴重個案可能會出現低血壓、心律下跌或休克。

梫木毒素是一種由杜鵑花科植物，即包括杜鵑花，所產生的神經毒素。（視覺中國）

中心建議市民採取以下預防措施：

1. 從可靠的來源或養蜂場購買蜂蜜



2. 棄掉帶有苦味或澀味的蜂蜜，因為進食含梫木毒素的蜂蜜可能令喉嚨有燒灼感



3. 特別注意在印度、尼泊爾和土耳其黑海地區出產的蜂蜜，因為這些地區的蜂蜜曾引致與梫木毒素相關的中毒個案。



今次已是10月以來本港第4宗狂蜜病案例，4宗案例的涉事蜂蜜均來自尼泊爾。