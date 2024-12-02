退伍軍人病｜增6宗社區感染　衞生署籲「周遊假期」團友聯絡署方

衞生署衞生防護中心今日（2日）公布退伍軍人病個案最新數字，表示在11月24日至30日期間，錄得6宗社區感染的退伍軍人病個案；並再次呼籲曾於11月7日至17日參與「周遊假期」旅行團到過佛山的人士盡快聯絡中心，以便接受健康評估和醫學監察。該旅行團已累計有5人感染。



社區感染的退伍軍人病個案詳情如下：

1. 68歲男病人，過往健康良好，居於離島區；



2. 70歲女病人，有長期病患，居於觀塘區；



3. 67歲男病人，有長期病患，居於東區；



4. 71歲男病人，有長期病患，居於黃大仙區；



5. 75歲男病人，有長期病患，居於油尖旺區；



6. 52歲男病人，過往健康良好，居於九龍城區。



中心指，署方正就上述6宗社區感染個案展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。

中心亦繼續呼籲曾於11月7日至17日參與「周遊假期」旅行團到過佛山的團友，致電中心熱線（2125 2372），以便中心提供適切評估和醫學監察。熱線每日上午9時至下午5時運作，直至星期五（6日）。上述人士如出現感染病徵，如發燒或感不適，應同時立即求醫。

另外，截至11月30日，今年已錄得124宗退伍軍人病個案。2023年及2022年分別只有121及80宗。中心指，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。而供水系統保養欠佳、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻等情況也可能增加患病風險。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能受感染。

中心指，免疫力弱的人士應：

以無菌水或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口；



避免使用加濕器或其他可產生霧氣的設備；



如要使用加濕器或其他可產生霧氣的設備，應使用無菌水或煮沸後剛冷卻的食水，不應直接從水龍頭注水入盛水器。此外，應按照製造商的指示定期清洗及保養加濕器或設備，不要讓設備儲存積水。每日傾倒盛水器的水，然後抹乾容器的所有表面，並且換水。



而​市民應採取以下健康建議：

注意個人衞生；



不要吸煙和避免飲酒；



定期或按製造商建議的次數，為水龍頭及花灑頭的隔濾器進行檢查、清潔、除垢及消毒；



如果食水系統保養妥善，無需安裝家庭式濾水器。由於濾水器容易堵塞而滋生微生物，故不建議使用。若選擇使用濾水器，孔徑大小應為0.2微米，並必須按照製造商的建議定期更換濾芯；



至少每季排走大廈水缸的存水一次，並清洗水缸；



每星期或在使用前為不常使用的出水口（如水龍頭、淋浴噴頭、熱水出水口等）和喉管內有水滯留的地方排水，或沖洗至少一分鐘；



使用和保養家居呼吸道醫療器材時，需諮詢和跟從醫生專業意見，並只可用無菌水（非蒸餾水或水龍頭食水）清洗和注入容器。按照製造商的指示定期清洗及保養器材。清洗或消毒後，應用無菌水、煮沸後剛冷卻的食水，或經0.2微米孔徑濾水器過濾的水沖洗器材。切勿讓器材儲存積水。每日傾倒盛水器的水，然後抹乾容器的所有表面，並且換水。



如需處理花園土壤、堆肥和培養土，應：

戴上手套及口罩；



應使用低水壓灌溉花園和堆肥；



慢慢開啓培養土的包裝袋，並確保開口遠離面部；



為盆栽移盆時可將泥土弄濕，以免塵土飛揚；及



避免在通風較差的環境工作，如密封的溫室。



市民可參閱衞生防護中心退伍軍人病專頁、預防退伍軍人病委員會「預防退伍軍人病工作守則」及「適用於樓宇管理的冷熱水系統內務管理指引」；及衞生防護中心防控退伍軍人病的風險為本策略。