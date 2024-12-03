《「金不換」的故事》

在不少濫藥病人中，阿金是讓筆者印象深刻的其中一位。筆者在心中為他取了個外號─金不換。



撰文：青山醫院精神健康學院副顧問護師林凱欣



醫療團隊會為濫藥病人制定個人化戒毒計劃，而病人家人的支持往往是患者靈丹妙藥。(示意圖)

一年前，初次見阿金，25歲的他與太太育有一名2歲女兒，一家三口本應過著美滿生活，豈料一支咳藥水差點改寫阿金一生。

七年前，阿金誤交損友，誤信咳藥水不是毒品，甚至視之為「補品」─能提升打電玩戰鬥力的補品。他初嚐咳藥水，獲得輕鬆又亢奮的快感，以為自己變得健談，善於交際，成為電競高手。

旁人永遠不會明白濫藥者對咳藥水甘之若飴的心情。明明味道奇怪，那麼「難飲」，到底為何會「迷上」咳藥水呢？

咳藥水含有麻黃素、可待因和抗組織胺。麻黃素化學結構與冰毒類似，同樣能產生興奮劑效果，令濫藥者享受精神奕奕和自信滿滿的快感，但同時也能破壞神經細胞，使濫藥者出現幻覺、妄想、失眠、暴躁等症狀，與精神分裂症相似。

至於可待因則屬鴉片類藥物，會使身心成癮，為了維持興奮感覺或減低脫癮帶來的不適，濫藥者往往會越飲越多，越見沉溺。咳藥水於普通藥房容易購得，是濫藥者常用毒品之一。如不按醫生指示服用，原則上已算濫藥，與吸毒無異。

阿金18歲開始養成隔日飲一支咳藥水的習慣，晃眼便七年。一年前，阿金精神健康開始有異，他的現實被幻覺纏繞拉扯，經歷一次又一次真實又恐怖的幻覺。「林姑娘！我完蛋了！今次我必死無疑，他們勢力很大，一直跟蹤我，早晚會綁架我全家，我已不敢回家了……」

筆者向阿金提供情感上的支持和理解，並講解治療方案後，最終他願意在青山醫院接受治療。醫療團隊為他制定個人化戒毒計劃，教導他如何處理對毒品的渴望和衝動，並提供緩解壓力和過新生活的具體建議。例如，當他對咳藥水感到如飢似渴時，我們會教他做深呼吸練習舒緩心情；當他感到無聊或有壓力時，我們會建議他看有趣短片轉移注意力、放鬆心情。

文中的阿金被咳藥水奪去了七年光陰，走過人生低谷，筆者指看見他現在尋回健康，與家人過著小確幸的生活，實在感恩。（保安局網頁）

此外，家人的支持往往是患者的靈丹妙藥。作為專責護士，筆者與阿金的家人保持聯繫，確保他們能在治療過程中給予阿金正能量。阿金亦會每天抽時間陪女兒遊玩，既有助他轉移注意力，亦可增進親子關係。筆者希望能幫助他重建健康生活模式，培養他對家庭和自我關愛的重視。

一步一步走過康復之路，阿金終於成為了「金不換」，浪子回頭，重回正軌，重新融入社會，遠離損友、毒友，找回差點失去的健康幸福人生。

古語有云：「浪子回頭金不換，衣錦還鄉做賢人。」

阿金被咳藥水奪去了七年光陰，走過人生低谷，看見他現在尋回健康，與家人過著小確幸的生活，實在感恩。正如「金不換」出院時所言，「要活在當下，愛惜家人，不負今生！」

青山醫院。（資料圖片/鄭子峰攝）

《香港01》「01醫務所」與青山醫院精神健康學院合作，隔一個星期二刊登由醫護人員撰寫的專欄【筆下心澄】。



「澄」即是把水靜放，讓水中物沉澱，然後變得清澈。願你靜心細味每一篇小故事，見微知著，明白自己及別人的內心，把事與情看得更透澈。看得清楚，懂得珍惜，願此專欄能安撫你情緒的波瀾，享受歲月靜好。更希望你把這份體會和你關心的人分享，好讓美好人生的路上多一個夥伴。



故事細節經修改以保障病人私隱。

