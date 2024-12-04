假學歷｜過去5年考評局有1宗非本地院校查核　涉事學生DSE全造假

澳門科技大學被揭有24名非本地生持假文憑試入學，教育局今日（4日）回覆立法會議員查詢，指過去五年，考評局共接獲一宗非本地大專院就其學生所持文憑試成績真確性的查詢，經核證後，涉及學生的DSE成績均屬偽造，未有透露涉及人數。



至於本地專上院校方面，教育局指，多間院校成立的大學聯合電腦中心，已採用區塊鏈技術，成功開發並推出跨院校學歷證書認證平台，供院校及學生自行選擇使用，有助打擊偽造證書。



指過去五年，考評局共接獲一宗非本地大專院就其學生所持文憑試成績真確性的查詢。(資料圖片)

多間院校成立大學聯合電腦中心 供查核學歷真偽

教育局表示，由考評局發出的文憑試成績通知書、證書，以及成績證明書和成績證明函件等文件，均具有多重防偽特徵，包括採用有浮水印的纖維紙張和以微縮印刷技術打印的字樣等。考評局亦一直有為考生、大專院校與僱主等提供成績核證服務，確保相關人士可從官方途徑，直接取得或核實考生的公開試成績。

當局指，據了解，在本地專上院校方面，由19間大專院校和機構成立的大學聯合電腦中心，已採用區塊鏈技術，成功開發並推出跨院校學歷證書認證平台，供院校及學生自行選擇使用。

參與的院校可以將畢業生的學歷證明數碼化，上載至平台，學生日後在求職或求學時，可以透過平台將電子學歷證明分享予相關人士，簡化核實學生的學歷證明程序，同時有助打擊偽造證書。

至於文憑試方面，考評局會密切留意有關情況，並研究開發電子化成績核證方案的可行性，以提升服務效率。教育局指，會密切留意上述學歷認證平台的應用和發展情況，適時探討建立更全面的認證平台的可行性。

澳門科技大學被揭有24名非本地生持假文憑試入學。（校方網頁）

《香港01》早前獨家報道，有大專院校向香港考評局核查入學申請人的文憑試成績，發現多人造假。教育局局長蔡若蓮其後證實，澳門科技大學向考評局查核，涉及24名非本地生持假DSE成績造假，校方稱將撤銷他們學籍及追究責任。澳門警方上月中指，已拘捕四名涉案大學一年級學生，至於其餘24人則在校方報警前已離開澳門。