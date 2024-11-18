假學歷｜偽造DSE證書網上隨處發售　中介稱23萬可辦第三方認證

假學歷風波不斷，《香港01》早前獨家報道，澳門有大學發現偽造香港中學文憑試（HKDSE）成績表，香港考評局報警處理。事件曝光後，仍有多個專門造假證書的網站，聲稱可以造假本港中學畢業證書、HKDSE成績表、香港八大及多國大學的學位證書，每張索價逾5000元，客人經網上下單，足不出戶就可以收到證書。

另有內地中介亦稱，可以為造假的證書提供學位認證，更可透過認證機構的電郵地址發出「官方回覆」，通過所有背景調查，最貴可索價22萬元人民幣（約23.6萬港元）。

《香港01》2018年亦曾經揭發有人出售偽造港大畢業證書，記者以一真一假證書，予港大畢業生及人力資源顧問辨別，發現假證書成功蒙混過關。



澳門有大學發現偽造香港中學文憑試（HKDSE）成績表曝光後，仍有多個專門造假證書的網站，聲稱可以造假本港中學畢業證書、HKDSE成績表等證書。（網上截圖）

多個網站稱可造假DSE、八大學歷

記者於網上搜尋購買假證書的字眼，已發現多個聲稱可以訂製假學歷證書的網頁，當中網頁不少是以繁體中文字編寫。雖然部份聯絡電話為美國、英國等外地號碼，但客服均以中文回覆，收費亦是以人民幣計算。部份造假證書網站的有提供微信帳號，惟現時皆被微信拍帳號違規，無法聯絡。

有網站明言，團隊於內地營運，「需要遵守中國大陸的法律法規」，拒絕造假內地證件、證書的業務。（網上截圖）

有網站明言，團隊於內地營運，「需要遵守中國大陸的法律法規」，拒絕所有造假內地證件、證書的業務，但香港、澳門、台灣、日本、美國、加拿大等地的公開試、大學證書都一應俱全，更在網站展示各款已遮去學生個人資料的證書樣本。

有造假網站的客服向記者提供一張2014年HKDSE成績表的樣本，證書上的個人資料並無遮檔，圖中遮住資料的馬賽克為《香港01》後製。

5000元可買DSE成績表 製作未來證書都得

記者以通訊軟件，向一個造假網站查詢，客服指可以偽造香港的中學畢業證書、HKDSE成績表，及本港八大的證書。

客服指，HKDSE成績表及大學畢業證書，每張要價4,800元人民幣（約5,157港元），只要買家提供個人資料，及先付30%訂金、即1,440元人民幣，四個工作日就可以提供證書的電子檔以作核對。證書製作好後，買家付清尾數，學歷網就會安排以快遞的方式，將證書運送到買家手上。

客服提供了一張2014年HKDSE成績表的樣本，證書上的個人資料並無遮檔，可以見到證書編號、「學生」的全名、地址、身份證號碼、就讀學校名稱及考生編號。

除了過去的成績表及畢業證書，記者表示希望先行製作未來發出的大學畢證書，客服亦指做得到。

假證書有「防偽」水印 中介稱不會被識穿

記者亦透過通訊軟件QQ，聯絡一名聲稱可以造假證書的中介，指希望造假HKDSE證書。中介先要求記者提供樣版，及後稱「DSE也可以做」，成績單連「防偽」透光水印索價5,000元人民幣（約5,372港元）；本港大學學位證書則索價3,500元人民幣（約3,760港元）。

中介指，客人提供個人資料、支付40%訂金後，最快3日內可經快遞收貨。中介又透露其公司設於內地，對於記者擔心對證書會否被識穿，對方多番叫記者放心，更指「有問題我們這邊肯定不會做呢」。

稱可提供學位認證 「官方」電郵地址發回覆

另外，記者亦發現有內地中介聲稱，可以製作香港、澳門及多國大學的畢業證書，並在Instagram開戶帳戶宣傳。中介指，港澳地區院校中，只能製作到香港大學、中大、科大及澳門科技大學的證書，除錄取信、成績表及紙本證書，更可提供以大學電郵地址發出的電子學位證明、學生證。中介的收費由人民幣一萬元至22萬元（1.07萬至23.6萬港元）不等，視乎造假的院校及學位而定。

中介稱，他製作的外國大學證書，可以取到美國教育部學生信息中心（U.S. Department of Education Student Information Center）認證，如以後有機構想調查客人的背景，他有辦法透過美國教育部學生信息中心的電郵地址，聯絡相關機構作出「官方」認證。

中介亦聲稱，可為其製作的香港及澳門院校證書，提供海牙及全球學位認證中心（Global Authentication Center for Degree）的學位認證。

早於2018年，《香港01》已報道過，有虛假大學證書的網站，聲稱可製作本港八大院校的畢業證書，圖為真港大畢業證書（左）及假港大畢業證書（右）。（資料圖片/王海圖攝）

早於2018年，《香港01》已報道過，有虛假大學證書的網站，聲稱可製作本港八大院校的畢業證書。當時記者從有關網站，取得一張偽造香港大學工商管理學士2017年畢業證書，雖然紙質、式樣、大學印章及簽署均有出入，但有資深人力資源顧問以及港大法律系畢業校友，都無法分辦證書的真偽。

《香港01》揭澳門有大專院校向香港考評局核查入學申請人的HKDSE成績，發現有20多人行使假學歷後，教育局局長蔡若蓮確認事件，指考評局已向香港警方報案。（資料圖片／歐嘉樂攝）

《香港01》11月15日獨家報道，澳門有大專院校向香港考評局核查入學申請人的HKDSE成績，發現有26份造假，是首次發現HKDSE假學歷。香港考評局及澳門教育及青年發展局起初無正面回應事件，惟報道刊出同日，教育局局長蔡若蓮公開回應，確認事件，指考評局已向香港警方報案。澳門教青局亦在報道刊出後，發新聞稿指澳門科技大學向香港當局核查，「主動發現」24名非本地生文憑試成績造假，校方將撤銷他們學籍及追究責任。