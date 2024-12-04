港大首與警方合作　破非法土沉香販運集團　鑑定技術提供關鍵證據

南丫島2023年發生一宗非法砍伐土沉香案，警方拘捕13名疑犯、並檢獲一批伐木工具及土沉香木材、市值約230萬。警方在調查期間借助了港大嶄新生物鑑定技術，獲得證據證明疑犯曾在香港砍伐土沉香，並被法庭接納。經審訊後，至今年11月8日，共有10名犯人被定罪。

這宗案件是警方與港大首次合作，成功瓦解非法砍伐土沉香的跨境販運集團。港大和警方均表示雙方結合調查與科研技術合作﹐在今次案件發揮了關鍵作用。



香港大學首次與警方合作，其生物科學學院生態學及生物多樣性研究學部的研究人員，為一宗涉及在南丫島非法砍伐易危及受保護的土沉香樹（Aquilaria sinensis）刑事案件提供重要證據，最終10 名犯人成功定罪。港大李嘉誠醫學院泛組學科研中心亦為此案提供重要技術支援。

2023年3月，警方逮捕了13名涉嫌在同年2月於南丫島非法砍伐土沉香的人士。警方檢獲一批伐木工具及已砍伐的土沉香木材，木材市值約230萬港元。在調查期間，警方借助港大嶄新生物鑑定技術，獲得證據證明疑犯曾在香港砍伐土沉香，並被法庭接納。經審訊，截至今年11月8日，共有10名犯人被定罪。控方根據《有組織及嚴重罪行條例》申請加刑並獲接納，最終所有被告被判額外25％的監禁刑期， 各人被判監30至50個月不等。

這宗案件是警方與港大首次合作，利用嶄新的生物鑑定技術提供關鍵證據，成功瓦解非法砍伐土沉香的跨境販運集團。港大和警方均表示雙方結合調查與科研技術之合作在本次案件發揮了關鍵作用。

水警總區重案組高級督察關嘉祺表示，在逮捕和調查行動期間，警方積極聯繫港大，港大運用嶄新生物鑑定技術為本案提供關鍵證據，最終成功定罪，亦加強警方日後調查同類案件的成效。港大法律學院副教授韋凱雯（Amanda WHITFORT）則表示，港大和警方的參與，以及將此犯法行為定性為有組織及嚴重罪行，突顯了香港保護香港生物多樣性和瀕危物種的承諾。