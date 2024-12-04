街馬2024｜周日凌晨起多區封路　港鐵提早開頭班車　一文看清交通

運輸署今日（4日）宣布，為配合下周日（8日）舉行的「香港街馬2024」，當日凌晨1時起，港島北、九龍東及將軍澳多處將分階段實施臨時特別交通及運輸安排，港九多處交通會較平時的周日顯著擠塞，公共交通亦會受影響，多條巴士及小巴路線將改道。為方便參賽者，港鐵屯馬線及東鐵線頭班車會於凌晨2時50分開出。



全程馬拉松比賽將由東區走廊近興發街出發，途經的主要路段包括東區走廊、中環及灣仔繞道、龍和道，然後折返前往東區海底隧道及將藍公路後，再折返，經茶果嶺道、觀塘繞道、海濱道、啟福道、啟德隧道及東九龍走廊前往土瓜灣新山道的終點。

半程馬拉松比賽的比賽路線與全程馬拉松比賽相若，但不會途經中環及灣仔繞道、龍和道及將藍公路。

10公里比賽則以將藍公路近唐賢街為起點，經將藍公路、茶果嶺道及觀塘繞道前往觀塘海濱道的終點。

港九多處會較平時周日顯著擠塞

因應賽事安排及進度，比賽沿途路段將會在當日凌晨1時起分階段實施臨時封路安排，直至約下午1時道路重開為止。運輸署指，駕駛人士應留意現場交通標誌，並考慮使用替代路線前往目的地。受臨時封路影響，運輸署預計港九多處的交通會較平時的周日顯著擠塞，包括：

港島區：英皇道、渣華道、筲箕灣道、高士威道、維園道、怡和街、告士打道、軒尼詩道、干諾道中、夏愨道、金鐘道、香港仔隧道（往灣仔方向），以及中環碼頭一帶



九龍區：觀塘道、偉業街、太子道東及九龍灣一帶



運輸署指，駕駛人士應避免駕車前往受影響的地區，如遇交通擠塞，請保持忍讓及小心駕駛，並遵從在場警務人員的指示。

街馬2024交通｜巴士小巴改道 屯馬線及東鐵線頭班車凌晨2時50分開

受臨時封路影響，58條巴士路線（包括九巴18條、城巴20條及隧巴20條）及16條專線小巴路線需分階段實施臨時改道、縮短路線或遷站措施，直至道路重開為止。封路期間，受影響道路上的的士站（包括的士上落客點）、公共小巴站、路旁停車位及私人停車場將暫停使用。

為方便參賽者前往銅鑼灣參加分別最早於凌晨5時15分及凌晨5時55分起跑的全程及半程馬拉松比賽，港鐵所有本地鐵路線（機場快線及迪士尼線除外）的頭班車會在星期日適時提早開出，而最早的頭班車為屯馬線及東鐵線，會於凌晨2時50分開出。此外，3條特別巴士路線將會於本周日提供服務，方便參賽者前往銅鑼灣。

當日港鐵車務安排。（街馬網站截圖）

運輸署指市民應及早計劃行程以免延誤，並盡量使用公共運輸服務（特別是鐵路服務），以及留意相關服務的臨時改道及車站遷移安排；市民可瀏覽運輸署網頁（www.td.gov.hk）或「香港出行易」流動應用程式，以獲取特別交通安排及運輸服務資訊，亦可瀏覽相關公共運輸營辦商的網頁或流動應用程式，以獲取服務改動的詳情。

運輸署亦指，署方及警方會密切監察交通情況。警方會視乎現場實際路面情況而在短時間內實施其他臨時道路及交通管制措施，包括調整封路範圍和更改或暫停公共運輸服務。