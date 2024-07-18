街馬2024｜街馬慈善跑12.8舉行　首創五感馬拉松　設即日行李寄存

「全城街馬」主辦的「嘉里香港街馬2024」慈善跑將於12月8日舉行，賽事包括全馬拉松、半馬拉松和10 公里，並增設家庭組別鼓勵年青人參與10公里賽、更加入視覺、聽覺、味覺、嗅覺及觸感「五感馬拉松」體驗，亦首次在途中提供盆菜及茶粿等圍村食品，各組名額合共2萬個，下星期四(25日)開始接受公眾報名，先到先得。



大會亦會邀請中國內地及亞洲地區的星级跑手、馬拉松KOL，如志村美希、專業跑團參與賽事、亦會提供行李即日寄存服務。為便利跑手出行，港鐵當日亦會加開早班車，便利跑手參加活動。



「全城街馬」主辦「嘉里香港街馬2024」慈善跑12月8日舉行，下星期四(25日)報名、先到先得。（黃寶瑩攝）

全馬賽事經將軍澳跨灣大橋及將藍隧道路段

今次全城街馬的全馬路線，加入將軍澳跨灣大橋及將藍隧道路段，起步點是東區走廊(近東岸公園)，經中環灣仔繞道、龍和道、至耀星街折返，後上東區走廊，之後穿越東區海底隧道至九龍，經過將軍澳跨灣大橋、及將藍隧道，茶果嶺綠代公園及翠屏河，最後沿觀塘繞道跑落觀塘海濱花園，經觀塘工業及商業區，再到九龍灣住宅區，穿過啟德機場隧道及東九龍走廊，直達土瓜灣新山道終點。

半馬方面，同樣由東區走廊起步，經東隧再沿觀塘繞道至啟德隧道及東九龍走廊，以土瓜灣新山道為終點。

10公里賽事就由將軍澳將藍公路(近唐賢街)起步，跑上跨灣大橋直入將藍隧道，經茶果嶺及觀塘繞道，以觀塘海濱花園作終點。大會稱，10公里起點改為調景嶺，將減少將軍澳跨灣大橋因強風需要封閉時對比賽的影響。

「全城街馬」行政總裁及聯合創辦人梁百行先生表示，是次活動會為跑友優化跑步路線，全程馬拉松加入將軍澳跨灣大橋及將藍隧道路段；十公里的起點改為調景嶺，以盡量減少將軍澳跨灣大橋因強風需要封閉時對比賽的影響。

大會優化賽事路線 增家庭組別鼓勵年青人參與十公里賽

大會於「街馬-亞洲青年十公里2024」加入家庭組別，鼓勵年青人參與長跑活動，這個組別的參加者，其中一人須為10至25歲的全日制學生，如參加者為10至11歲，則必須由一名18歲或以上成人陪同參加。並有跨越一星期不同主題的項目，讓更多來自不同年齡界別階層的人士，以跑步強健身心。

「全城街馬」行政總裁及聯合創辦人梁百行表示，今次全馬加入將軍澳跨灣大橋及將藍隧道路段。（黃寶瑩攝）

港鐵加開早班車接載 首創「五感馬拉松」

另商界多方亦為跑手提供支持，包括，李寧將為所有跑手及工作人員提供活動T恤；港鐵MTR會加開早班車以接載全馬及半馬的跑手；中信泰富全力旗下子公司營運的中環灣仔繞道及東區海底隧道，將開放作活動路線等。

活動首創「五感馬拉松」，跑道沿途加入五大感官享受，視覺—各跑手可不同角度欣賞維港兩岸景色；聽覺、嗅覺—沿途部分路段設置主題音樂播放、香薰噴霧裝置釋放香氣，以紓緩跑手情緒，提振精神；味覺一於茶果嶺公園及小食補給站首次提供盆菜、茶粿、手粉等圍村獨特美食，推崇本地文化；觸覺一回程時跟打氣團隊擊掌。

以街跑聯乘慈善機構 提供慈善籌款平台

他又稱，是次活動將聯乘共25間慈善機構、非政府組織、跑步團體及學校，共同倡議七大聯合國可持續發展目標，另為一眾慈善機構及項目提供慈善籌款平台。

「全城街馬」亦設有「Youth.ALL」的跑步課程計劃，由具有教授SEN學生經驗的跑步 教練帶領，除為學生建立恆常運動的習慣外，亦望為SEN青少年提升自信，融入社會，為家長提供喘息空間，裝備更多與 SEN相關的知識，促進家庭關係。

「嘉里香港街馬2024」各組名額合共20,000，將於本月25日開始接受報名，先到先得。