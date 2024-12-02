逾40對校長學生齊跑街馬10公里賽　體現師生同行鼓勵積極面對逆境

香港街馬2024即將於周日（8日）舉行，今年有多達43對來自中文中學聯會的校長、副校長或助理校長及學生，一起參加街馬亞洲青年10公里賽事。中中聯會主席、基督教香港信義會信義中學梁冠芬校長說中中聯會於1984年成立，今年2024年是聯會40周年紀念，因此組織40對校長及學生在「SEED Foundation」的贊助下參加賽事，以體現師生之間薪火相傳，後來因為反應踴躍所以增加參賽人數至43對。



中中聯會副主席、香港道教聯合會圓玄學院第一中學簡偉鴻校長表示，聯會亦希望透過是次活動說明校長會與學生同行，鼓勵他們積極面對挑戰，以運動提升身心靈健康。他又說師生們比賽期間總有會跑得較快或慢，但「十隻手指都有長短」，最重要是可以師生同心互相支持完成比賽。



香港中文中學聯會派出43對學生及校長參加街馬2024的10公里賽，上圖左起為香港道教聯合會圓玄學院吳栢鋒同學、簡偉鴻校長、基督教香港信義會信義中學梁冠芬校長、鄧皓正同學、林旭同學、伍宏業副校長。（盧勁揚攝）

10公里賽程讓校長與學生互相扶持 以享受比賽為目標

街馬2024設有多個賽程距離，包括全馬、半馬及10公里，梁校長解釋中中聯會選擇參加10公里賽，是因為參加者之中的校長及學生都不乏跑步新手，10公里賽可以讓新手們較易入門參賽，在訓練及比賽期間互相扶持、守望相助、一起成長，亦象徵上一代即將交棒給下一代。他亦指是次比賽以校長及學生的組合參賽，能夠讓學生親身體會到教學工作並不限於知識的傳授，更包括身體力行地承傳態度及價值觀。

簡校長亦說，校長們換上運動裝參加比賽，主題之一是推動學生的身心靈健康，以正面態度面對挑戰，同時讓學生明白「（校長）唔係只係叫你積極，校長都喺你身邊積極，真係跑嘅，可能唔夠你快，但一定都完成」，從以帶出校長會與學生同行的訊息。

「三代同堂」參賽 副校長自行加操只為追上學生步速

基督教香港信義會信義中學共派出4人參賽，包括梁冠芬校長（後排）、伍宏業副校長（前排左）、田徑隊的鄧皓正（前排右）及林旭同學（前排中）。（盧勁揚攝）

基督教香港信義會信義中學共派出4人參賽，包括梁冠芬校長、伍宏業副校長、田徑隊的鄧皓正及林旭同學，有趣的是伍副校長曾是梁校長的學生，變相成為「三代同堂」的組合參賽，可惜梁校長早前受傷未能參賽，不過他笑言至少會到場打氣，為師生們拍照留念。

伍副校長坦言自己接受參賽邀請後未有立即與學生練跑，因為兩名學生都來自學校田徑隊，當下的他缺乏訓練，步速跟不上只會拖累學生。他分享指，自己讀書時期是越野隊成員，投身社會工作後曾放下運動，結果逐漸變重及生病，需要重拾運動以改善身體質素。他笑說曾經在學校向所有學生展示自己減肥前後的對比圖，以真實例子告訴學生運動有助改善身體健康

他由9月起練跑，至11月初已經累積跑步超過70公里，成功將步速由最初的每公里約8分鐘提升至約6分鐘，大幅拉近與兩位學生的距離，才與學生一起訓練，說實際比賽時「跟到同學已經係達標啦」。

林旭同學早前參加越野賽，連同上山及崎嶇路段，步速為每公里約5分鐘；過去注重短跑的鄧皓正同學就為了突破自己而參賽，他指自己耐力較差，但步速亦有每公里約6分鐘。

伍宏業副校長提到自己讀書時期是越野隊成員，投身社會工作後曾放下運動，結果逐漸變重及生病，需要重拾運動以改善身體質素。他笑說曾經在學校向所有學生展示自己減肥前後的對比圖，以真實例子告訴學生運動有助改善身體健康。（盧勁揚攝）

林同學得知伍副校長自行預先加操後，直言「佢比我想像中落多咗好多苦功」，所以不會辜負他的努力，會盡全力以最好成績完成比賽。另一名參賽學生鄧皓正亦表示，考慮到伍副校長的年齡及身體狀況，大讚他「已經好犀利㗎啦」。他們早前已經商討參賽策略，比賽首半段兩位學生會與副校長同行，如果後半段副校長力有不逮，學生們將努力爭取成績。

從跑步建立亦師亦友關係 校長見證學生成績進步及態度轉變

香港道教聯合會圓玄學院第一中學吳栢鋒同學（左）及簡偉鴻校長（右）都已參加跑步運動一段時間，亦曾在學校一起跑步。吳同學說透過是次街馬與校長練跑，漸漸感覺校長似是朋友多於師長。（盧勁揚攝）

香港道教聯合會圓玄學院第一中學則有兩人出賽，包括簡偉鴻校長及吳栢鋒同學，兩人跑步經驗豐富，簡校長多次參加各項長跑賽事，而吳同學於數年前已經加入學校越野隊。吳同學提到，他入學圓玄一中時剛好於該月生日，當時收到簡校長送書就已經覺得他為人親切，打破他對校長的刻版印象，現在一起練跑就再減少了距離感，覺得簡校長似是朋友多於師長。

簡校長與吳同學非首次一起跑步，例如學校的晨跑活動就曾經一起跑步，而且簡校長只要時間許可就會參加陸運會的1500米賽事與學生同場跑步，一來親眼見證學生以堅毅完成賽事，二來以身作則。他亦發現吳同學自從參與跑步運動之後，不但成績有所進步，價值觀及態度都有正面變化，「知道栢鋒同我一齊跑，我都好開心」。吳同學為是次比賽設下將步速維持在每公里5至6分鐘的目標，簡校長雖然經常做運動但亦不敢輕視，笑言「跟到佢就得啦！」。

香港道教聯合會圓玄學院第一中學簡偉鴻校長笑言，比賽當日能夠追得上吳栢鋒同學已經很好。（盧勁揚攝）

吳同學就指自己參與跑步活動的起因是身體健康狀況較差，一年要到醫院覆診兩、三次，後來獲越野隊老師邀請後就加入隊伍，「一開始我係覺得有啲煩，因為跑步好辛苦，尤其係長跑」，後來在老師建議下不斷改善跑步方法，成功減重改善體質之外，亦看到自己在跑步方面的進步，漸漸喜歡上這種感覺，成功感亦推動他想在其他方面做得更好，例如學術成績。

NGO全數資助報名費 長跑旅程漫長似科技發展

是次中中聯會參加街馬活動獲得「SEED Foundation」全額資助報名費，SEED Foundation公關及市場總監喻葆欣表示，機構的性質與科技相關，而科技發展迅速，追趕最新科技的旅程十分漫長，性質上與長跑相似，「你要一直保持自己有嗰個毅力去做」。她又提到，學生經常都課室學習科技可能會悶，所以也想借街馬讓學生可以走出課室做運動，並且從中讓學生體會所有事情只要有毅力就一定可以達到。