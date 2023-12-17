街馬2023｜疫情後首復辦寒風中爭議安排　現跑手揹背囊上線奇景

「香港街馬」自疫情後首度復辦，1.9萬跑手參賽，今屆賽事前不少跑手不滿大會多項安排，最具爭議一點為不設即日行李寄存，適逢本港周日氣溫急降至12度，令跑手被迫半夜在寒風中出發，在衣衫不足下由家門乘車前往起點東區走廊。

有部分跑手甚至揹背囊上線，上演本地路跑賽事罕見一幕，在天氣突變之下，有跑手惟有變招上陣——出動朋友做「人肉儲物櫃」。



女子半馬拉松全場總亞軍譚嘉敏。

香港街馬2023不設即日行李寄存，大會早在賽前一星期起讓參賽跑手預先寄存行李，獲得女子半馬拉松全場總亞軍的跑手譚嘉敏（Carman）在大會開放首天便已寄存行李。即使明知天氣即將轉凍，她想不到周日氣溫會急降至12度之低，因此寄存行李內的衣服根本「不夠暖」。此外，她參加的精英組半馬賽事在凌晨4時45分開賽，屬最早一批（全馬精英組為凌晨5時開賽），如何能夠只穿跑衫跑褲半夜在寒風中由荃灣家中前往（全馬及半馬起點）東區走廊？

不想為參賽冷病，只好想想辦法，「動用朋友在起點接外套，再在終點等我們」。三更半夜，這種肯捱義氣的朋友家人未必太多，她在家中出發時，沿路看到不少參賽跑手瑟縮地在寒冷天氣中上路。

「香港街馬」自疫情後首度復辦，1.9萬跑手參賽。（資料圖片）

或許由於今屆賽事不設即日行李寄存，Carman在上線時看到一幕奇景——少部分跑手竟揹着背囊上線，比賽經驗豐富的她直言，在本地路賽鮮有看到類似情況，估計跟大會行李寄存安排有關。

今年街馬出現不少爭議安排，除了行李寄存，跑手領取選手包首天安排亦見混亂，大排長龍，有跑手表示須等候個多小時。到比賽日這天，也有一些安排未見完善。Carman說，「第一個水站沒有枱，好混亂」，工作人員須用托盤將水遞給跑手，數量十分有限，因此有跑手經過首個水站時拿不到水。

跑至第5至6公里左右，又出現一點亂子，跑手不能沿行車天橋直跑，而要在工作人員拉高封路帶，在他們指示下讓跑手「轉線」，否則便會跑錯路。比賽完成後，Carman說由於全身出汗濕透，冷得渾身顫抖，要披上多張大會提供的錫紙保暖氈。即使大會種種安排欠妥善，她大讚在場一眾工作人員熱心幫忙，比賽亦順利完成。