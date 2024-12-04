韓國戒嚴｜韓國旅客憂局勢變提早來港　有當地人感憤怒稱回國抗議

韓國總統尹錫悅昨日（3日）深夜突然宣布實施戒嚴令，一度實施約六小時，最終被國會推翻。事件引發多個團體示威抗議，要求罷免尹錫悅。機場今日往來南韓的航班正常運作，有回國的韓國人表示，昨日起不斷收到親朋消息通知，引述有身處明洞的友人在凌晨後聽到直升機飛過上空。她指，對於戒嚴令感到非常憤怒，稱回國後會加入抗議行動。從韓國來港探親的申先生則指，因擔憂當地局勢，提早安排返港，批評戒嚴令影響韓國的經濟及聲譽。



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韓國總統尹錫悅戒嚴令於昨晚11時實施，由宣布到解除，僅維持約六小時。機場今日來往韓國各地的航班未受影響，有港人如常出發到當地旅遊，亦有韓國遊客如常回國，亦有當地人提早出境。

韓國旅客引述友人聽到直升機上空飛過 氣氛恐怖

韓國旅客洪小姐（音譯，Hong）表示，今日按原定計劃回國。她指，昨日尹錫悅宣布戒嚴令後，從親友及社交媒體不斷收到當地局勢的消息。她指，自己居住在首爾明洞一帶，引述朋友凌晨時分，曾聽到直升機在上空飛過的聲音，形容「非常恐怖」。

對於尹錫悅突然宣布戒嚴，洪小姐斥「非常令人憤怒」，行為令人不解，又指大部分韓國民眾都不喜歡總統夫婦。多個民間團在首爾發起靜坐示威，要求罷免尹錫悅，洪小姐表示，回國後會參與後續行動，稱韓國國民會為民主奮鬥，「彈劾尹錫悅下台，韓國國民不會原諒，而會懲罰煽動者」。

往韓旅遊的黃先生表示，昨日得知戒嚴令消息後一度感到擔心。（梁鵬威攝）

港人繼續赴韓 稱買保險 預留錢應對突發情況

往韓旅遊的黃先生表示，昨日得知戒嚴令消息後一度感到擔心，不過已買了保險，所以決定繼續前往當地。他續指，會抽起部份旅行資金，以應對突發情況，「以免到時又發生啲咩，有不時之需」。

韓國旅行團領隊申小姐（音譯）認為，戒嚴令事件能在短短一晚解決，反映情況可控，暫時安然無恙。

來港探親的申先生出於憂慮局勢惡化，將今晚來港的機票改為早上機票。（梁鵬威攝）

韓國旅客稱「一家人全晚瞪着電視機」 批戒嚴令影響國家聲譽

來港韓國旅客申先生（音譯，Seung Ah）表示，昨日在韓時，與分隔異地的父親都徹夜未眠。尹錫悅於凌晨4時20分宣布解除戒嚴令，他指，期間尹錫悅遲遲未有回應解除戒嚴的訴求，「令人感到不確定」，「一家人眼睛全晚都瞪着電視機」。他曾擔憂首爾局面會惡化，於是更改航班時間，原定今晚才返港，改為乘坐早機前來。

申先生又指，戒嚴令「影響的是韓國的經濟以及聲譽，今早的韓國市場亦受到事件影響」。他表示，父親在港從事貿易，這次來港屬正常探親，成功來港前，家人整晚都非常擔心。申先生指，從未遇過有關事件，他在首爾街頭亦看到直升機、軍人等。

申先生續指，在社交媒體出現非常多有關戒嚴令的資訊，如街上有軍用貨車等，稱狀況「非常混亂，甚至有假消息流出，不知道網路上的資訊甚麼是真，甚麼是假」。