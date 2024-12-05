曾點名斥責楊潤雄表現如今換人　葉劉：年輕有幹勁官員接手是好事

特區政府兩名局長換人，國務院今日（5日）免去林世雄的運輸及物流局局長職務，由運流局局長常秘陳美寶接任，同時免去楊潤雄的文化體育及旅遊局局長職務，由房屋局常秘羅淑佩接任。



行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀歡迎任命兩名新局長，認為羅淑佩及陳美寶十分熟悉政策範疇，工作有擔當。她表示文化體育及旅遊局及運輸及物流局都有很多工作，形容兩個政策局「孭重飛」，認為換年輕、有幹勁的領軍是好事。



葉劉淑儀：文體旅局及運流局「孭重飛」 有幹勁官員領軍是好事

曾點名斥責楊潤雄處理啟德郵輪碼頭交通配套亂象的葉劉淑儀，感謝楊潤雄及林世雄過去做了大量工作，認為非常辛勞，感謝其作出的貢獻。

對於楊潤雄被特首在《施政報告》中「點名」，要求盡快提交《文藝創意產業發展藍圖》。葉劉淑儀表示，不想評論個人表現，指本屆政府目前仍有很多工作，包括文體旅局要負責全國運動會、啟德體育館開場、《文藝創意產業發展藍圖》等，形容工作非常「吃重」，形容羅淑佩做事有新意，例如處理公屋富戶等，預料十分適合新職位。

至於陳美寶接任運流局局長，葉劉淑儀表示陳曾擔任運輸署署長，目前運流局亦有很多挑戰，包括航運港口發展局、三跑啟用，故認為換兩位年輕、有幹勁的官員是好事。

至於任期內換人是否有迫切性。葉劉淑儀表示上一任政府都有任期內換人，認為是工作需要，現時文體旅局、運流局「孭重飛」，故有幹勁官員領軍是好事。