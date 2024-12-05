楊潤雄林世雄免職　任期僅2年5個月　羅淑佩陳美寶接文體局運輸局

國務院今日（5日）決定任命陳美寶為運輸及物流局局長、羅淑佩為文化體育及旅遊局局長，免去林世雄的運輸及物流局局長、楊潤雄的文化體育及旅遊局局長職務。在香港，李家超早上11時30分見傳媒。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（周令知攝）

61歲的楊潤雄1992年11月加入政務職系，曾在政務總署、布政司辦公室、運輸科、運輸局，以及工商局任職。2017年6月，楊潤雄被委任為教育局局長，接替離職的吳克儉。他於2017年7月1日正式就任教育局局長。2022年6月，楊潤雄被委任為文化體育及旅遊局局長，並在7月1日正式就任。

運輸及物流局局長林世雄（黃浩謙攝）

至於林世雄，2022年7月1日獲委任為運輸及物流局局長。他1983年加入政府，任職見習土木工程師，1986年出任助理工程師。在政府工作期間，曾任職多個不同的工務部門和政策局，參與多項工務工程，包括橋樑、道路、鐵路和土地平整等。在2016年，出任土木工程拓展署署長，負責規劃和推展各新發展區和大型基建項目。他由2018年10月至2021年10月出任發展局常任秘書長（工務），負責督導工務政策和基建發展。

羅淑佩為文化體育及旅遊局局長。（房委會）