羅淑佩陳美寶升局長　跑出因為睇演唱會？

特首在任期內更換局長，於往屆政府可謂常見。這次李家超換走文化體育及旅遊局局長楊潤雄，改由房屋局常任秘書長／房屋署署長羅淑佩接任，以及換走運輸及物流局局長林世雄，由其常任秘書長陳美寶升職，當中以羅淑佩尤為社會認識，因而亦較受市民關注。



羅淑佩是歌手陳卓賢（Ian）的知名支持者，經常現身演唱會棒場，比起沒有Taylor Swift電話號碼的楊潤雄可能予人更「貼地」的形象。不過其實在政府之中，她於2010年至2016年曾出任旅遊事務副專員，參與過啟德郵輪碼頭、李小龍展等工作，對文體旅局的政策範疇有一定認識。相比之下，現任副局長劉震以往負責庫務多年，前年才轉入文體旅局；現任常秘沈鳳君雖然原任旅遊事務專員，但是升上常秘還不到五個月，相信較難「直升」局長。

「Ian粉絲」形象貼地 曾任旅遊事務副專員多年

毫無疑問，羅淑佩升職之後的挑戰不容小覷。由啟德體育園開幕到舉辦全運會，以至是遊客「逆差」、一簽多行後會否出現走水貨等問題，悉數與文體旅局有關。另外還有發展「流行文化館」成為本地的文化地標及旅遊景點、西九文化區的財政赤字，以及上個月公布的《文藝創意產業發展藍圖》提出要在十年後文化藝術和創意產業的增加價值會達至2,000億元，就業人數增加至26.4萬人，將考驗羅淑佩的能力。

至於接任運輸及物流局局長的陳美寶由2017年起已出任運輸署署長，說起來正是羅淑佩的前任署長。及至2020年她出任運輸及物流局常秘至今，換句話說已經負責運輸政策超過七年，比起副局長廖振新可能還要「熟書」。若論資歷，她早於1989年入職政務職系（AO），前年晉升為俗稱「D8」的首長級甲一級，在公務員體系中「登頂」。

陳美寶（右一）原任運輸及物流局常任秘書長，早前出席「發展低空經濟工作組」會議。（運輸及物流局相片）

機場三跑道剛完成 航空、航運地位成KPI

如果說文體旅局剛完成的功課是《發展藍圖》，運物局最近辦妥的就是機場三跑道系統。不過香港國際機場的班次仍未復當年勇，航運發展更是令人憂慮，貨櫃碼頭吞吐量跌出十大。香港海運港口局雖然革新成為香港海運港口發展局，但政府將會制訂怎樣的長遠規劃，以鞏固國際航運中心的地位，將會是陳美寶的重要KPI。

再者，運輸及物流局局長是「發展低空經濟工作組」副組長，主力研究部署基礎設施，為本港「低空經濟」締造有利發展空間，涉及例如在哪些場景應用、要修改什麼法例等。另外，東九龍智慧綠色集體運輸系統項目上個月收到35份來自本地、內地及海外公司的意向書，目標是在後年招標及2027年批出合約，這還未算上洪水橋／厦村新發展區的集體運輸系統，以及推動北部都會區發展的「三鐵三路」和「兩鐵一路」。

這次李家超更換的兩名局長，涉及香港「八大中心」的最少三個（中外文化藝術交流中心、國際航運中心和國際航空樞紐），不可謂不重要。其中在啟德體育園的開幕工作方面，兩名局長同時政務司司長陳國基領導的跨部門工作小組，更要預備一場5萬名公務員參與的演練，相信是二人最快的一場考驗。