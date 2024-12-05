楊潤雄林世雄免職｜的士業界批打擊白牌車力不足　盼陳美寶願溝通

運輸及物流局局長林世雄被免職，由該局常任秘書長陳美寶接任。的士小巴商總會會長周國強認為，林世雄在打擊白牌車方面力度不足，業界對此感失望，指Uber來港後，業界過去10年受到不公平對待，期望陳美寶上任後能留意業界辛酸，業界願意配合政府政策改善。



周國強指陳美寶過去任運輸署署長，又在運房局任要職，「自然唔多期望做咗局長之後可以一改之前局方高高在上嘅處事手法，改為願意同我哋業界多啲溝通」，但相信經過今次免職後，相信會有好反應，「因為可以畀任何政府部門睇到如果做嘢唔得嘅話真係會有問責。」



運輸及物流局局長林世雄被免職。（資料圖片/廖雁雄攝）

運輸及物流局常任秘書長陳美寶接任局長一職。（廖雁雄攝）

林世雄任內處理不少的士問題，並落實研究規管網約車，惟研究仍未有結果。的士小巴商總會會長周國強認為，林世雄打擊白牌車力度不足，「喺我哋業界嚟講梗係會有啲失望」，的士業服務香港數十年，但Uber來港後，業界過去10年一直受不公平對待。

他表示，白牌車是違法，不應該為該些犯法行為擾攘多年，又稱規管網約車一事仍要研究一年才有結果及考慮修例，令人失望，「理論上一個負責任嘅政府，對犯法嘅嘢應該係要零容忍。」

即被免職。的士小巴商總會會長周國強認為，林世雄打擊白牌車力度不足。（資料圖片）

對於新局長，周希望陳美寶能留意業界辛酸，盡快還的士業公平的營運環境，業界也願意配合政府政策改善。不過，他指陳美寶過去曾任運輸署署長，又運輸及物流局常秘，身居要職經常與業界聯絡，「自然都唔多期望佢做咗局長之後，可以一改之前局方高高在上嘅處事手法，改為願意同我哋業界多啲溝通。」

他表示，留意到今次免職事件，相信換人後會有好反應，「因為可以畀任何政府部門睇到如果做嘢唔得嘅話真係會有問責」，又重申希望局方加強溝通、更加親民，與業界一同攜手改變交通業界混亂狀況。