中學概覽｜30校提愛國教育　有中學設獎學金、全校聚會表揚學生

教育局近年推動愛國主義教育，根據24/25學年《中學概覽》，有約30間中學於簡介中提及培育學生愛國或加強愛國教育等。有學校提及重視品德和國民教育，經常在全校聚會表揚良好的學生，亦有學校設立愛國愛港獎學金。



根據24/25學年《中學概覽》，有約30間中學於簡介中提及培育學生愛國或加強愛國教育等。（資料圖片）

《中學概覽》載刊全港四百多所本地中學資料，根據新一份的簡介，有約30間學校著墨培育學生愛國或加強愛國教育。例如福建中學（小西灣）於學校課程主要更新重點提及，重視品德和國民教育，以「正直、進取、好學、愛國、關愛、承擔」為學生的德育發展目標，經常在全校聚會上表揚表現良好的學生。而基督教香港信義會元朗信義中學亦特別提到設有愛國愛港獎學金。

位於東區的顯理中學則指，課程上會強化中國歷史與中華文化的學習，推動學生參與中國歷史文化及中華文化的活動及比賽，設《憲法》和《基本法》學生校園大使培訓計劃，提升國民身分認同，加強愛國情懷，促進學生自主學習能力。

荃灣公立何傳耀紀念中學亦提及，透過生命教育課及全方位的校內外活動，培育學生正面的價值觀，成為愛己、愛人、愛國的人。學校亦成立國民教育及中國文化推廣小組和升旗隊，透過不同的學生組織，讓學生籌辦及參與國民教育相關活動，加強他們對國民身份認同。