中學概覽｜本學年11校減開中一包括4間英中　11校只開2班中一

【中學概覽2023/ 中一派位 / 升中一】本港適齡學生人數結構性下降，新一份《中學概覽》顯示，2023/24學年全港官津中學縮減11班中一，淨加2班中一。另外全港共有11間中學本學年只開2班中一，當中9間學校只開2班情況已持續多於一年。



《2023中學概覽》列出的387間官津中學（僅計算本區學校），23/24學年有11間中學中一班數較22/23學年減少，合計縮班11班，當中包括英文中學聖馬可中學、港島民生書院、香港中國婦女會中學及中華基督教會協和書院，四校均因１採用「循環式平衡班級結構」而各減一班。



本學年縮班學校中，兩間港島區官校，包括鄧肇堅維多利亞官立中學，以及何東中學，中一開班數由3班減至2班。另有9間中學中一班數由5班減至4班，包括港島民生書院、香港中國婦女會中學、慈幼英文學校等，這些學校多數採用「循環式平衡班級結構」，即一年開4班、一年開5班，或是去年增開中一班別。

至於上學年只開一班中一閩僑中學，因持續收生不足並且特別視學未達標，將轉變辦學營運模式，本學年停收中一學生。

今年有11間中學只開兩班中一，除了鄧肇堅維多利亞官立中學、何東中學中一開班數由3班減至2班外，另有9間中學只開2班中一的情況已超過一個學年，下學年起失去以3班參加中一派位的資格。