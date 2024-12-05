中學概覽｜24/25學年全港官津中學淨加10班中一　8校加1班遍佈6區

【中學概覽2024/ 中一派位 / 升中一】《2024中學概覽》今日（5日）出版，2024/25學年全港官津中學淨加10班中一。在全港385間官津中學（不包括直資學校，僅計算本區學校），24/25學年有14間中學中一班數較23/24學年增加，合計增加14班；撇除因採用「循環式平衡班級結構」而於本學年加開中一的6間中學，有8間中學加1班，由3班變4班，分佈於灣仔、油尖旺、觀塘、屯門、大埔、沙田6區。



至於本學年縮減中一班數的學校有3間，當中包括將搬遷的筲箕灣東官立中學，中一班數2班減至0班。



撇除因採用「循環式平衡班級結構」而加開中一的學校，本學年有8間中學需加班，以應付入學需求，包括灣仔區的鄧肇堅維多利亞官立中學和何東中學、屯門區的中華基督教會譚李麗芬紀念中學、大埔區的香港紅卍字會大埔卍慈中學、沙田區的東華三院邱金元中學和台山商會中學、油尖旺區的港九潮州公會中學、觀塘區的香港聖公會何明華會督中學。以上6間學校本學年分別都增加一班中一，同樣由3班增至4班。

3間中學縮班 包括1學校搬遷、2校採用循環式平衡班級結構

本學年縮減中一班數的學校有3間，當中包括即將搬遷的筲箕灣東官立中學，中一班數2班減至0班。而香港教育工作者聯會黃楚標中學去年增加2班中一至5班，今年減一班至4班，班數與以往相若。另外張祝珊英文中學因採用「循環式平衡班級結構」，今年中一開班數較去年少一班。

7間中學只開兩班中一

今年有7間中學只開兩班中一，這些中學只開2班中一的情況已超過一個學年，下學年起失去以3班參加中一派位的資格。