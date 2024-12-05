今日新聞8分鐘｜突然停電！200人困摩天輪｜深江鐵路坍塌13人失蹤

楊潤雄林世雄免職 李家超讚羅淑佩陳美寶有擔當幹勁 具改革意識

國務院今日（5日）決定任命陳美寶為運輸及物流局局長、羅淑佩為文化體育及旅遊局局長，免去林世雄的運輸及物流局局長、楊潤雄的文化體育及旅遊局局長職務。在香港，行政長官李家超早上11時30分見傳媒，《香港01》直播。

被問及換人原因，是否個人原因，李家超表示他是經過一段時間的觀察，以及判斷未來時間希望做的工作，而他指兩位新任局長可以發揮領導才能，有好的解說能力及主動性，符合施政理念。他希望團隊主動作為以結果為目標，基於這個理念提名及建議中央任命兩位局長。他表示新局長表現擔當、幹勁、熱誠，支持擁抱他的施政理念，相信會做到更多工作。

深水埗墮樓疑雲 警懷疑飛天蠄蟧爬棚架圖爆竊 跌落平台負傷逃去

深水埗懷疑有「飛天蠄蟧」出沒。今日（5日）凌晨零時許，有住戶鴨寮街166號唐樓單位窗外聽到異響，繼而聽到平台傳出巨響，懷疑有人從高處墮下，於是報警。

屯門龍富路泥頭車起火冒煙 濃煙席捲半空 消防開喉灌救

今日（5日）上午9時47分，龍富路近蝴蝶灣公園對出一輛泥頭車起火，司機自行報案。救援人員接報到場，發現泥頭車的車軚冒煙，開喉灌救，警方正調查事故成因。

中環摩天輪故障．直播｜一度停電逾200人被困 港燈：供電正常

中環海濱摩天輪發生故障。今午（5日）下午約5時17分，警方接獲報案，指民光街33號摩天輪停電故障，200多人被困，當中包括17名小童，初步無人受傷。警方在場設立指揮站，消防亦趕往救援。據了解，其後恢復供電，搭客陸續安全返回地面。港燈發言人表示，供電一直正常，但會派員到場了解。

深江鐵路深圳地盤地面坍塌 13名工人失聯 附近居民疏散

深圳寶安區應急管理局於今日（5日）清晨公布，位於深圳市寶安區航城街道洲石路的深江鐵路5標段施工現場，於昨晚（4日）深夜11時許突發地面坍塌，接施工單位報告，13名現場作業人員失聯。事故發生後，當地開展救援處置工作。目前，附近居民已疏散，現場周邊路段已進行臨時交通管制，有關事故處置工作和事故原因調查正在進行。

有片｜荃灣石圍角邨吊船疑斷纜傾側 2工人被困半空

今日（5日）荃灣石圍角邨發生吊船意外。一艘吊船在石葵樓高座10多樓進行外牆維修期間，懷疑一邊鋼纜甩脫，據報有2名工人被困，其中一人感到不適。警方正調查事故成因。勞工處回覆《香港01》查詢時表示，已知悉有關事件，並已展開調查。

九巴激鬥│2大叔並排座互撞爆粗 挑釁：夠膽郁我咩？ 後續超展開

巴士空間有限，乘客應互諒互讓。本港網絡流傳影片，指九巴上層車廂內，有2名並排而座的大叔，因碰撞問題起爭執，其間粗口橫飛互相挑釁對罵，其中穿風樓的大叔不滿說「我好哋哋喺度瞓覺，你郁嚟郁去做乜X嘢啫？我而家XX你啊！點X樣啊？」，另1名戴白口罩大叔則反嗆「唔X郁得呀而家！你夠膽郁我咩？」。2人「動口更動手」，坐在座位上以身體激烈互撞，直至影片結束。

影片引來網民熱議，批評2人行為離譜幼稚，「巴士阿叔2024」、「小朋友齊打交啦」、「小學雞，拎支沿筆畫條界」。也有人笑言「男男的愛」、「咩，咩，咩，咩，咩……然後咩到落車」。

呂志和逝世｜今舉行公祭 林鄭月娥、何厚鏵等前港澳特首到場

嘉華國際集團及銀河娛樂創辦人兼主席呂志和上月初辭世，享年95歲（1929-2024），今日（5日）在香港殯儀館舉辦公祭及大殮儀式，於下午出殯後，安葬於柴灣香港佛教墳場。

早上繼續有多名政商界人士到場，包括兩名前特首林鄭月娥和曾蔭權、兩名前澳門特首崔世安及何厚鏵、政務司司長陳國基等人。