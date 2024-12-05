熊貓經濟｜2500隻熊貓雕塑周六起展出　仿真度極高熊貓現身兩節

全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》本周六（7日)起開始，2,500隻大熊貓雕塑一連三個周末及25和26日聖誕假期展出，首站為尖沙咀星光大道，將於當日中午12時揭幕，大會吉祥物「熊貓導遊」、仿真度極高的「PANDA GO! GUIDE」將兩度現身，供市民及遊客「打卡」。



▼12月2日 《PANDA GO！香港遊》2500隻大熊貓雕塑抵港▼



《PANDA GO！香港遊》展覽主辦單位AllRightsReserved（ARR）於本周一（5日）在香港國際機場舉行歡迎儀式，迎接「空運抵港」的2,500隻「熊貓親友」雕塑，由藝人古天樂及佘詩曼親自陪同來港。

大熊貓造型雕塑造型有八款，再特別加入六款香港專屬的「熊貓香港親友會」造型，基於盈盈樂樂及牠們的一對龍鳳胎、以及新來港的安安可可設計。

當日還有熊貓導遊「PANDA GO! GUIDE」在機場的歡迎儀式中首度登場，是一隻仿真度極高的大熊貓。

全港最大型熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》將於12月7日起在四個地方巡迴展出，最多可達2,500隻。（ARR提供圖片）

《PANDA GO！香港遊》四場展覽由本周六開始，2,500隻熊貓雕塑會在四個地方巡迴展出。首個地點為尖沙咀星光大道，一連兩日供公眾觀賞，入場免費，無需預約。

相信不少人會對仿真度極高的「PANDA GO! GUIDE」有興趣，ARR今日公布，特別安排「PANDA GO! GUIDE」於當日中午12時正及下午5時30分現身展區，讓市民旅客一睹其真身，不過要留意每節只10分鐘。