熊貓經濟 | 2500隻熊貓雕塑抵港　古天樂讚可愛　周六星光大道見

本港「熊貓經濟」即將啟動，創意品牌AllRightsReserved（ARR）本月舉辦大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》，2,500隻大熊貓雕塑今日「空運」抵港，藝人古天樂及佘詩曼今日亦到機場，在停機坪迎接這批雕塑。大會更安排一隻熊貓打扮的吉祥物出席開幕禮，古天樂也忍不住向其「討抱」。



2,500隻大熊貓雕塑最快將於星期六(7日)在尖沙咀星光大道展出，其後亦會在14、15、21、22、25及26號分別到昂坪360、海洋公園及中山公園展出，讓公眾打卡及欣賞。



2,500隻大熊貓雕塑今日(2日)「空運」抵港。最快星期六(7日)在尖沙咀星光大道展出(林遠航攝)

主辦單位ARR創辦人SK表示，舉辦這個展覽，因爲ARR成立20周年，適逢香港有了新的熊貓，因此選擇熊貓作爲展覽主題。大部分熊貓雕塑之後都會在網上進行慈善拍賣，讓公眾公開競投，而拍賣所得的金額扣除成本後，將會全數捐給海洋公園。至於拍賣詳情，之後會公佈。

《PANDA GO！香港遊》的開幕禮，藝人古天樂和佘詩曼擔任禮嘉賓。大會亦專為他們打造了兩個大熊貓雕塑，古天樂的熊貓雕塑造型是電影《九龍城寨之圍城》龍捲風角色，佘詩曼的則是《新聞女王》Man姐。古天樂表示，「今日見到2000多隻熊貓雕塑，覺得十分可愛及過癮。」他指，香港飼養的大熊貓是全球出名的長壽，證明香港的熊貓保育做得很好。佘詩曼亦認爲熊貓雕塑十分可愛。

主辦單位安排的神秘嘉賓，則是一隻大熊貓打扮的吉祥物「PANDA GO GUIDE」 。SK表示，這隻「大熊貓」 由一間拍攝公司製作，仿真度十分高，連古天樂也忍不住向他「討抱」。 佘詩曼則表示，已經同「大熊貓」合作拍攝過。

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2,500隻大熊貓雕塑今日(2日)「空運」抵港。(林遠航攝)

8款全新設計的大熊貓造型

中央贈港的新一對雄性大熊貓「安安」及雌性大熊貓「可可」將於下周日（8日）與公眾見面，而大熊貓盈盈及樂樂所生的龍鳳胎寶寶「家姐」及「細佬」也料在明年農曆新年前後出來，熊貓熱潮即將爆發。

ARR繼去年舉辦橡皮鴨展及今年舉辦多啦A夢展後，今日公布在12月舉行《PANDA GO！香港遊》，以八款全新設計的大熊貓造型，組合出2,500隻大熊貓雕塑，它們今日「抵港」，ARR會在香港國際機場禁區內停機坪舉行「歡迎儀式」。

▼參考香港6隻大熊貓的6款《熊貓香港親友會》角色▼



12月依次在星光大道、昂坪360、海洋公園及中山公園展出

由12月7及8日一連三個星期六及星期日，以及12月25和26日聖誕節假期，2500隻熊貓雕塑將依次在星光大道、昂坪360、海洋公園及中山公園展出，供公眾免費參觀打卡，讓市民、旅客一同沉浸在融合藝術、展覽及旅遊的慶典氛圍。

ARR表示，希望透過此主題展覽，凝聚一眾熊貓、藝術愛好者，並把熊貓文化發酵到全城每一個角落；同時拉近展區與市民的距離，將藝術融入日常生活，讓更多人關注大熊貓保育。

全港最大型熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》將於12月7日起在四個地方巡迴展出，最多可達2,500隻。（ARR提供圖片）

▼6款《熊貓香港親友會》角色造型▼



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▼2014年「1600熊貓遊香港 • 創意X保育展」▼



▼全球多個城市熊貓巡迴展▼



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▼12月2日 大熊貓「可可」亮相▼



+ 3

▼12月2日 大熊貓「安安」亮相▼

