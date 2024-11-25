熊貓經濟｜2500隻熊貓雕塑12月四個地方展出　一張圖看地點及日期

本港「熊貓經濟」即將啟動，創意品牌AllRightsReserved（ARR）今日（25日）公布，將於12月舉辦全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》，在四個地方輪流展出2,500隻大熊貓雕塑，供公眾免費觀看及打卡，比10年前的同類展覽多900隻。



ARR參考香港6隻大熊貓的特性，設計6款角色，即盈盈及樂樂、家姐及細佬、安安及可可，將同時曝光，未來作為香港大熊貓的專屬IP (Intellectual Property，知識產權)；並提出熊貓活動，並以《熊貓香港親友會》（Panda Friends & Family Hong Kong, PFF HK) 作為名稱。商業版權費收入全歸海洋公園作保育用途。



主辦全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》將展示八款全新設計的大熊貓造型，組合出2,500隻大熊貓雕塑，於12月2日在香港國際機場禁區內停機坪上舉行「抵港」儀式。（ARR提供圖片）

2500隻大熊貓雕塑12.2「抵港」 機場停機坪設「歡迎儀式」

中央贈港的新一對雄性大熊貓「安安」及雌性大熊貓「可可」將於12月與公眾見面，而大熊貓盈盈及樂樂所生的龍鳳胎寶寶「家姐」及「細佬」也料在明年農曆新年前後出來，熊貓熱潮即將爆發。

ARR繼去年舉辦橡皮鴨展及今年舉辦多啦A夢展後，今日公布在12月舉行《PANDA GO！香港遊》，以八款全新設計的大熊貓造型，組合出2,500隻大熊貓雕塑，它們將於12月2日「抵港」，ARR將在香港國際機場禁區內停機坪舉行「歡迎儀式」。

▼參考香港6隻大熊貓的6款《熊貓香港親友會》角色▼



12月依次在星光大道、昂坪360、海洋公園及中山公園展出

由12月7及8日一連三個星期六及星期日，以及1月25和26日聖誕節假期，它們將依次在星光大道、昂坪360、海洋公園及中山公園展出，供公眾免費參觀打卡，讓市民、旅客一同沉浸在融合藝術、展覽及旅遊的慶典氛圍。

ARR表示，希望透過此主題展覽，凝聚一眾熊貓、藝術愛好者，並把熊貓文化發酵到全城每一個角落；同時拉近展區與市民的距離，將藝術融入日常生活，讓更多人關注大熊貓保育。

全港最大型熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》將於12月7日起在四個地方巡迴展出，最多可達2,500隻。（ARR提供圖片）

6隻熊貓擬人化設計成香港熊貓家族IP

市民在觀看云云的大熊貓時，記得要特別細心留意，因為當中夾雜了六隻特別令港人有親切感的大熊貓雕塑，它們為盈盈、樂樂和龍鳳胎家姐和細佬，以及新來的成員安安和可可，是根據牠們的外型特徵及性格，融入擬人化設計，配以香港地道特色的生活及文化特色，把香港熊貓家族的特色融入至各個社區，打造成為獨一無二、香港專屬的IP (Intellectual Property，知識產權)。

▼6款《熊貓香港親友會》角色造型▼



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設計《熊貓香港親友會》IP名稱開放使用

ARR亦為香港的熊貓活動，設計出《熊貓香港親友會》（Panda Friends & Family Hong Kong, PFF HK) 名稱，以推動更好及集中發展熊貓經濟，冀猶如日本熊本熊（日語：くまモン，英語：Kumamon）般深入民心及廣乏應用，「不同機構亦將PFF HK融入不同場景中，共同積極推廣文化及旅遊，讓市民旅客一起感受大熊貓帶來的喜悅，亦期望帶動商機，為香港增添全新的活力。」

據ARR計劃，這套IP將開放予公眾使用。若有商業版權費，則收入撥歸海洋公保育基金，用以保育大熊貓。今次活動期間涉及商業活動產生的IP版權費，也會全數捐予海洋公園作大熊貓保育的相關用途。

ARR表示，今次展覽邀得法國藝術家Paulo Grangeon岀任藝術顧問，於藝術創作上精益求精，進一步詮釋並昇華熊貓的每一分神髓，甚至每一個造型及動作細節。

▼2014年成都「I AM HERE」巨型大熊貓永久戶外裝置▼



ARR十年前已策劃1600熊貓香港展覽

ARR表示，與熊貓有着深厚緣分，早於2014年已為大熊貓的故鄉—— 成都帶來「I AM HERE」巨型大熊貓永久戶外裝置，至今已成當地知名景點地標；同年亦策劃了《1600熊貓香港遊．創意Ｘ保育展》，由香港出發並於全球多個城市巡迴展出，亦開創了於地標連環快閃現身的全新展覽模式。

▼2014年「1600熊貓遊香港 • 創意X保育展」▼



十年過後，ARR指適逢香港大熊貓家族再添四名新成員，數目增至六隻；在保育活動的推動下，全球大熊貓的數量增加，其中野生大熊貓從1,600隻增至約1,900隻，另有600多隻圈養，總數超過2,500隻，故今次展出比10年前多出900隻，而當年展覽只計野生大熊貓數目。

▼全球多個城市熊貓巡迴展▼



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展覽有特別版熊貓作品供拍賣 收益不扣除成本全捐予海洋公園

ARR表示，《PANDA GO！香港遊》亦特別邀請11位來自不同界別的名人，以個人化風格創作獨一無二的特別版熊貓作品。其中包括身兼音樂人、藝術家、製作人及服裝設計師多重身份的Pharrell Williams、著名演員兼導演黃渤、超模兼演員杜鵑，以及創作LABUBU的藝術家龍家昇等知名創作者。

大部分特別版大熊貓雕塑將於網上作慈善售賣，開放予公眾競投，價高者得，所有收益將不扣除成本，全數捐予海洋公園，用於支持大熊貓保育工作的經費，售賣詳情容後公布。