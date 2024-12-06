政府委任三大學校董會主席　明年生效任期三年　理大林大輝再續任

政府今日（6日）宣布，行政長官李家超委任黃英豪為浸大校董會主席、魏明德為香港城市大學校董會主席，以及再次委任林大輝為理大校董會主席。各人的任期由明年1月1日起生效，為期三年。



理大校董會主席林大輝。（資料圖片/廖雁雄攝）

政府今日（6日）宣布，行政長官李家超委任三間大學的校董會主席。立法會議員黃英豪獲委為浸大校董會主席、魏明德為城大校董會主席，林大輝則再次獲委任為理大校董會主席。各人的任期由2025年1月1日起生效，為期三年。

10月30日，民建聯議員黃英豪出席立法會大會。（資料圖片/黃浩謙攝）

行政長官同時委任上述三間大學的校董會成員，任期與校董會主席相同。獲委為浸大校董會成員的包括盧永雄、吳志華和倪文玲，以及再度獲委任的陳宇齡和王如躍。

獲委為城大校董會成員則有方奕展和余皓媛，以及再度獲委任的郭珮芳、呂志宏和黃德豪。

理大現任校董會成員葉中賢則獲委為校董會副主席，以及李健為大學司庫。

李家超表示，浸大、城大和理大三所大學都是香港的重要資產，為全力推進香港成為國際專上教育樞紐提供源源不絕的動力，政府和市民對三間大學均寄予厚望。他指，新獲委任人士均是傑出的社會領袖，多年來一直在不同領域致力服務社會，擁有卓越的能力及豐富經驗，對香港教育界貢獻良多，並稱以他們在公共服務方面的豐富經驗及對香港教育界的了解，相信他們必定能帶領三所大學未來幾年在各個範疇取得更大成就，助力建設香港成為國際專上教育樞紐。

他又感謝現屆任期屆滿的浸大校董會主席陳鎮仁，以及成員徐永安、蘇晴及王惠貞；城大校董會主席黃嘉純及成員陳建強；以及理大校董會副主席李國祥及大學司庫方蘊萱，感謝他們期間的工作和努力。