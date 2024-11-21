科大理大歡迎河套香港合作園區綱要　前瞻性規劃發揮深港兩地優勢

政府創新科技及工業局日前發表《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，科技大學及理工大學均表示歡迎，認為規劃極具前瞻性規劃，將為香港國際創新科技中心建設注入新動能，推動香港經濟高質量發展。



科大期望能吸引更多本地及海內外生命健康科研企業、藥廠與人才來港進行研究、和臨床試驗推動香港發展成為國際醫療創新樞紐。（資料圖片）

科大指出，綱要提出通過打造世界級產學科研平台、建設具國際競爭力的產業中試轉化基地等措施構建蓬勃的創科生態圈，同時利用香港的國際化優勢，吸引和匯聚國際化資源，與政府此前推出的《香港創新科技發展藍圖》一脈相承，相信能將香港和内地合作的優勢充分發揮。

科大屬首批入駐河套深圳園區的香港高校，於2020年已成立香港科技大學深港協同創新研究院，期望將成為首批入駐香港園區的機構，在生命健康、人工智能與數據科學，以及先進製造等範疇，吸引更多本地及海內外生命健康科研企業、藥廠與人才來港進行研究、和臨床試驗推動香港發展成為國際醫療創新樞紐。

理大則認為《發展綱要》為河套香港園區訂下全面發展方向，有助將港深兩地優勢釋放，未來更可逐步推廣至大灣區其他城市。（資料圖片）

理大則認為《發展綱要》為河套香港園區訂下全面發展方向，有助將港深兩地優勢釋放，未來更可逐步推廣至大灣區其他城市，理大早於2022年已在大灣區成立理大高等研究院，共設有19所研究院及研究中心；以及在內地多個主要城市成立技術創新研究院，不但能加快科研成果轉化，並帶動當地產業升級和社會經濟發展。

理大校長滕錦光表示：「《發展綱要》有望為河套合作區打造成為國家培育新質生產力的重要策源地，跨境便捷和高效流動是河套合作區成功的關鍵要素之一。」