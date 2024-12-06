康文署推合作優惠　持博物館通行證可享9折購買海洋公園全年會籍

康樂及文化事務署今（6日）宣布，與香港海洋公園合作推出新優惠，即日至2026年8月31日，海洋公園全年會籍持有人於優惠期內購買博物館通行證可享9折優惠，博物館通行證持有人購買海洋公園全年會籍亦可獲9折。



博物館通行證持有人購買海洋公園全年會籍亦可獲9折。（資料圖片/陳葦慈攝）

康文署稱，其他新優惠包括由2024年12月12日起，博物館通行證持有人於城市售票網售票處購買香港舞蹈團演出正價門票（聯合製作除外）及於演出期間在表演場地購買香港舞蹈團節目周邊商品時均可享有9折優惠。

現時博物館通行證持有人現時可享有多項禮遇，於通行證有效期內可無限次參觀康文署轄下博物館的收費常設及專題展覽（特定的專題展覽除外）；於香港迪士尼樂園、香港海事博物館享有門票優惠；通行證持有人參與博物館主辦的活動亦可以優惠價錢參加。

市民可於7間康文署指定博物館購買實體博物館通行證，或透過城市售票網或其流動應用程式購買電子博物館通行證，實體和電子博物館通行證均適用於康文署轄下的博物館。

博物館家庭通行證的全年票價為100元、個人通行證的全年票價為50元、優惠通行證（只適用於全日制學生、殘疾人士、60歲或以上高齡人士）的全年票價則為25元。