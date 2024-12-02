大熊貓安安可可．足本重溫｜現身見傳媒　安安豪邁食竹　可可賣萌

中央贈予香港的兩隻大熊貓安安和可可9月底來港，已完成檢疫隔離及適應期。政府及海洋公園將於本周六（7日）舉行「大熊貓亮相儀式」，並公布命名建議結果。翌日星期日（8日）便會正式與公眾見面，入海洋公園即有得看。



園方今日（2日）首度安排安安和可可「見傳媒」，先學好習慣面對鏡頭及「與記者打交道」。《香港01》讀者可重温「記者會」情況。



海洋公園安排兩隻熊貓今日(2日)早上10 時許亮相，首先出場的是安安，牠明顯較活潑，不斷在活動區四處游走；可可則較靜態，但亦完全不怕見人。兩隻大熊貓將在本月8日正式與公眾見面。

雌性熊貓可可，一鼓作氣爬到木制的休息處，趴在「木床」上休息，之後又走到場館內找竹葉吃。（梁鵬威攝）

安安在鏡頭前表演「豪放地食嘢」，食足近半小時。（梁鵬威攝）

海洋公園安排傳媒率先參觀安安及可可在大熊貓館生活，牠們的活動區有牆壁分隔，互相不能看見對方，而海洋公園亦特地擺放了一些新設施在其活動區，如樹脂製的「椅子」及仿樹木等。

雖然園方形容安安活潑好動，但出場初時，較為安靜，大約五分鐘後，才開始在場內活動，之後牠便躺下來吃竹葉，手口並用吃過不停，食相「豪邁」。

至於善於攀爬、十足「小公主」的雌性熊貓可可，一鼓作氣爬到木制的休息處，趴在「木床」上休息，之後又走到場館內找竹葉吃。

可可出現約20分鐘左右，即返回內場，留安安一隻大熊貓不斷在場內吃個不停，安安在鏡頭前表演「豪放地食嘢」，食足近半小時。

▼12月2日 大熊貓「可可」亮相▼



+ 3

雌性的可可看來較文靜，活動較安安少，但亦不怕陌生人。牠甫進場便立即走到玻璃前面對著傳媒及攝影師吃竹，亦不止一次特地走近玻璃「繞場一周」，像在行時裝秀般。不過，僅20多分鐘後，牠便離開活動區、回到「後台」。

有趣的是，由於兩隻大熊貓已成年，工作人員採取「防護性接觸」，不會直接與牠們接觸，若希望牠們回到「後台」時，只會呼喊牠們的名字，熊貓就懂得返回後台。工作人員解釋，一開始需用四川話呼喊他們，現時已慢慢轉用廣東話，日後若牠們有新名字，亦須重新熟習。

海洋公園於本月7日將舉辦開幕儀式，並會公布兩隻熊貓的新名字。翌日即本月8日，牠們將正式與公眾見面。

▼12月2日 大熊貓「安安」亮相▼



+ 8

現場所見，雄性的安安體型明顯較大，亦較好動。與傳媒會面大約一小時中，安安不斷四處覓食，亦主動翻動裝有食物的「環境豐容物」（一個紅色球體及一條白色管道）。工作人員解釋，設置「環境豐容物」是希望大熊貓需稍作活動才能拿到食物。除了四處爬動外，牠亦示範了不同坐姿，曾坐在高處居高臨下地望着在場的傳媒，又曾平躺着食東西，表現活潑。

▼大熊貓「安安」百態▼



+ 6

▼大熊貓「可可」百態▼



+ 6

文化體育及旅遊局11月底表示，兩隻大熊貓9月26日抵港後，已於10月25日完成檢疫隔離，適應新棲息地狀態良好。海洋公園近日安排不同人士，包括海洋公園贊助人和贊助機構、其他合作夥伴、教育界人士和學生、基層家庭等，以小規模形式探訪兩隻大熊貓，同時讓牠們適應參觀者到訪其居所。

由文體旅局舉辦的大熊貓命名和繪畫比賽已經截止，協辦機構海洋公園共收到超過22,600份命名建議及3,000份繪畫作品，市民對兩項比賽反應十分熱烈，而上述兩項比賽結果將於周六(7日) 「大熊貓亮相儀式」一併公布。

▼大熊貓安安及可可在海洋公園生活▼



+ 14

▼安安、可可成長照片▼



+ 6

▼9月26日 安安及可可入籠運上貨櫃車▼



+ 24

▼9月26日 都江堰基地工作人員歡送大熊貓啟程赴港▼

