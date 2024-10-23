九巴寵物巴士｜周六起重組線路 增三條線往中環、元朗及大埔等
撰文：何瑞芬
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九巴早前開設周末「寵物巴士遊」，九巴稱推出兩周大獲好評，故本周六（26日）起整合後新增三個行程，新增地點包括港島中環碼頭、元朗、天水圍、大埔及白石角等，巴士團營運時間由早上10時至下午6時，主人須提前在網上預約，費用60元至90元。
九巴表示，「寵物巴士遊」推出至今深受一眾寵物主人歡迎，在收集意見後，將於本周六起推出全新安排，整合現有路線和拓展更多地點，覆蓋港九新界，更會於九巴智能手機應用程App1933提供到站時間預報查詢。
九巴稱，將新增港島的中環碼頭、新界西北的元朗、天水圍和黃金海岸，以及新界東的大埔，提供更多出行好去處。三個「寵物巴士團」行程由早上10時開始至下午6時，已預約行程的寵物和主人可於一天的服務時間內，自由選擇上落寵物巴士的時間和地點，遊遍相關路線上的所有景點，令行程更豐富，有關的團費已包括來回程費用。
新行程如下圖：
九巴表示，「寵物巴士遊」推出新的收費模式，寵物主人於網上報名時，可以選擇以60元，攜同一隻寵物參與其中一個「寵物巴士團」，於一天的服務時間內，自由選擇上落寵物巴士的時間和地點；或以90元，攜同一隻寵物參與所有三個「寵物巴士團」行程，自由選擇上落寵物巴士的時間和地點。
九巴指，會將團費其中一成捐予香港愛護動物協會、香港拯救貓狗協會和大樹下善待動物庇護站，向公眾推廣愛護和善待動物的訊息，爭取更寵物友善的社區環境。
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