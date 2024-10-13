寵物巴士首日營運　貓狗同車　主人大讚：終於可光明正大同坐巴士

柴犬、貴賓犬、牧羊犬，逐一登上巴士。秋風漸起，正是外遊的好時節，九巴今日（13日）推出的寵物巴士正式投入服務，早上10時首架雙層巴士出發，不少狗主貓主則在出發前半小時，已攜帶愛寵率先「到站」。



不少人都提到，以往想與寵物出遊，交通選擇有限，大讚寵物巴士有意義，又期望寵物巴士未來有更多路線，讓他們跟寵物去更多地方遊玩。有狗主全程忙著為愛犬拍照，直言寵物巴士內部裝潢與一般巴士無分別，「但勝在終於可以同隻狗光明正大咁坐巴士，爽！」



九巴今日（13日）正式營運寵物巴士服務，不少主人一早來到位於荃灣的車站等上車，與愛犬一起和巴士影相打卡。（周令知攝）

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今早約9點15分，《 香港01》記者率先來到寵物巴士荃灣站，當時已有狗主在站頭等待巴士來臨。至早上9點半，不少乘客攜愛寵陸續到達，但因為九巴沒有在站點設站牌指引，不少狗主來西樓角路後紛紛徘徊尋找站點。直到9點45分，雙層巴士正式「埋站」，不少乘客與愛寵在巴士前興奮影相「打卡」。

寵物巴士遊首日運作，有其他巴士的乘客與寵物打招呼。（周令知攝）

以前出街靠Uber 狗主：有得坐已經好好

家住九龍塘的何先生與楊小姐，今日特地與柴犬Nikko從九龍塘來到荃灣乘搭巴士。楊小姐說，多數商場不歡迎狗隻進入，可以去的地方有限，平日帶Nikko出門，大多是乘搭Uber，價錢也比較貴，「一般都係去近屋企嘅地方，因為帶狗坐寵物友善Uber，就算由九龍塘去沙田，加埋附加費都要百六七蚊。」

問到對雙層巴士的期望，何先生說：「有得坐已經好好啦」，兩人乘車時亦相當貼心，用一塊軟布墊在Nikko爪下，以防Nikko弄污車廂。

來自九龍塘的何先生與楊小姐，今日特地攜帶柴犬Nikko到荃灣乘搭巴士，何先生表示「（寵物）有得坐已經好好啦」。（周令知攝）

元朗到荃灣體驗寵物巴士 狗主冀有更多路線

另一位狗主羅小姐從元朗遠道而來，與她同行的是體型較大的標準貴賓犬「細佬」，雖然細佬「大大份」，但巴士的座位也足夠牠「容身」，附近狗隻亦沒有被嚇到。

羅小姐說，細佬的體型大，以往她只能聘用貨van攜狗出街，而且一般商場與交通工具最多亦只歡迎小型犬，她期望寵物巴士「可以開多啲路線啦，而且社會有更多人包容寵物上車」。

車上乘客不少也是狗仔。（周令知攝）

車廂設備與一般巴士無分別，唯獨在放置行李的位置上，增設了一個可以放置寵物用品的膠箱。車上的氣氛樂也融融，除了剛見面時狗隻互相有點興奮外，其餘時間也聽主人話守規矩乖乖坐好。

貓主與貓遊巴士河 讚香港寵物友善有改善

車上的動物乘客，大多是狗仔，只有兩位乘客是帶貓咪出遊，來自內地的貓主胡小姐是其中一位。胡小姐抱著愛貓「糕糕」，笑言雖然平日也有與糕糕出門，不過今日帶糕糕來坐巴士，也感覺到牠有些緊張，「有一點點緊張的跡象，但也有可能是因為熱。」

胡小姐指，知道香港公共交通工具以往不允許寵物乘搭，早前從小紅書得悉香港有寵物巴士，感覺到「香港在寵物友善方面是有改善的」，又大讚寵物巴士來往的地點均是寵物友善，「非常好。」

「糕糕」作為全車唯二貓隻，乖巧躺在胡小姐懷中，有上街散步經驗的牠對全車都是狗的情形相當淡定。（周令知攝）

攜14歲愛犬坐巴士 狗主：終於可與狗仔光明正大坐巴士

另一位狗主黃小姐在車程中忙著為愛犬毛毛拍照，她表示愛犬今年14歲，「佢幾多歲我就帶佢坐咗幾多年的士」，被問及今日與愛犬坐巴士的心情，她指巴士內部其實無特別，與平日的平時相同，「但勝在終於可以同隻狗光明正大咁坐巴士，爽！」

黃小姐續說：「平時係有私營公司搞點對點寵物旅遊巴服務，但今日係坐雙層巴士，感覺係唔同啲。」至於對巴士服務的未來期望，她表示：「希望開多啲路線同站點，始終狗出唔到外地，我都想周圍帶佢去玩；同埋依家我住港島嘅朋友都可惜去唔到呢個活動，因為太遠。」

黃小姐與愛犬毛毛接受記者拍照要求，又指可光明正大與愛犬坐巴士「好爽」。（陳蓁誼攝）

車廂氣氛非常融洽，狗隻十分乖巧，安坐在座位上做Model比主人影相。（周令知攝）

車廂氣氛非常融洽，狗隻十分乖巧，安坐在座位上做Model比主人影相。（周令知攝）

車廂裏狗吠聲不斷，主人們也忙著為寵物拍照，15分鐘的車程非常快就完結。途中記者與乘客閒談時，問到他們從住所與荃灣有距離，為何想參與是次活動，他們的回答相當一致：「（寵物巴士）係香港係一個非常之有意義嘅活動，所以點都要支持。」

乘客下車後，記者再巡視巴士內部，車廂非常乾淨，而且亦沒有異味。不少乘客在沙田排頭站再轉乘其他寵物巴士前往白石角和西貢。提到寵物巴士有何美中不足，有乘客就說：「車程太短。」