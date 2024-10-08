寵物巴士遊｜九巴與開大旅遊辦　35蚊一程有五條線選　10.13啟動

假日與寵物出遊，以後有多一個交通選擇。九巴與開大旅遊將於10月13日起，推出五個「寵物巴士遊」行程，每逢周六、周日及公眾假期，遊走沙田、荃灣、白石角、西貢、西九文化區和馬灣。



乘客出發前須於九巴網上商店報名，每張車票正價為35元，可供一名乘客與一隻寵物乘搭。相關平台將於明日（9日）上午11時投入服務。



九巴與開大旅遊將於10月13日起，推出五個「寵物巴士遊」行程，每逢周六、周日及公眾假期，遊走沙田、荃灣、白石角、西貢、西九文化區和馬灣。（九巴提供）

九巴與開大旅遊將於10月13日起，推出五個「寵物巴士遊」行程，每逢周六、周日及公眾假期，遊走沙田、荃灣、白石角、西貢、西九文化區和馬灣。

五個行程詳情如下：

寵物巴士遊以雙層巴士帶寵物及主人遊走走沙田及荃灣，其中一部配上特別車身設計。（九巴提供）

九巴指，乘客須於出發前在九巴網上商店報名，每張車票為35元，可供一名乘客與一隻寵物乘搭，九巴club1933 會員可獲10元折扣優惠。相關平台將於明日上午11時投入服務。

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與貓狗同遊的乘客需要注意，狗隻或貓隻乘搭寵物巴士有不同守則，就狗隻而言，其中一項守則列明登車狗隻須領有有效狗隻牌照、已植入AVID晶片，以及已接種預防狂犬病的疫苗、 DHPPiL (1-5) 疫苗、及其他漁農自然護理署認為須加預防的其他疾病的疫苗。

至於貓隻，也須已接種有效的FVRCP疫苗、及其他漁農自然護理署認為須加預防的其他疾病的疫苗。司機有權於乘客登車時要求乘客出示貓隻或狗隻的疫苗注射卡副本、或照片作核實。

狗隻守則

1. 所有登車的狗隻必須領有有效狗隻牌照、已植入AVID晶片，以及已接種預防狂犬病的疫苗、 DHPPiL (1-5) 疫苗及其他漁農自然護理署認為須加預防的其他疾病的疫苗。司機有權於乘客登車時要求乘客出示狗隻牌照及疫苗注射卡副本或照片作核實之用。

2. 為安全起見，除非狗隻放置於在寵物籠、袋或箱內，所有狗隻於行車其間必須全程繫上牽引繩及戴上口罩。

3. 格鬥狗隻或其他被歸類在《危險狗隻規例》(香港法例第167D章)的「已知危險狗隻」必須全程繫上牽引繩及戴上口罩。

4. 乘客應確保寵物戴上的口罩可提供足夠空間讓狗隻喘氣和保持空氣流通，以避免寵物中暑。



貓隻守則

1. 所有登車的貓隻必須已接種有效的FVRCP疫苗及其他漁農自然護理署認為須加預防的其他疾病的疫苗。司機有權於乘客登車時要求乘客出示疫苗注射卡副本或照片作核實之用。

