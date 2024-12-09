英國更新採購工程標準　提升工程效率兼助留住人才

在本港政府大力推動下，本地工程界近年越來越重視科技的運用，有助大大改善工程效率。其實遠在英國的工程界近年亦因應工程量增加而需要逐步檢討工程採購程序，務求令公共部門工程實現進一步現代化，如透過要求工程加入新建築方法，去改善當地工程界長期面對的困局，包括項目延誤、工程費用超支及效率不足等問題。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



上文提及，筆者早前遠赴英國曼徹斯特參與醫療工程展覽會時，透過業界人士知悉當地醫療工程發展蓬勃，多間大型醫院將在未來數年相繼落成及完成改建。據知，因應當地的工程量近年陸續增加，英國政府亦為提高工程效率下了不少功夫。

筆者曾經透過建築信息模擬，以數字孿生虛擬模型技術硏究如何把醫院普通病房改裝成隔離設施。

當地工程界過去一直面對不少長期挑戰，包括項目施工期較預期長而出現延遲落成、影響到工程成本增加，令項目出現超支情況，而且工程效率亦有需要改善，並要應對工程人手短缺問題。另外，與工程相關的新科技越趨成熟，亦令英國當地工程部門希望透過革新採購制度，令公共部門工程更趨現代化，並取得高效成果。

據報道指，早於2018年，英國政府已就當地公共工程的採購程序展開檢討，以配合當年有所增加的醫療興建或改建工程等，例如更新當地的採購政策，包括名為「Procurement Policy Note 23」（又稱PPN23，即採購政策說明23）的指引，其中要求承辦商在進行工程時要加入新科技，如涵蓋組裝合成建築法（MiC）等的現代施工方法（MMC），以加快工程進度及減省成本和人手等。

筆者去年有機會與訪港的英國國家建築主管Helen Sturdy女士會面，她是領導超過90億英鎊在英國的PPN23工程項目。

此大約由2018年起開始檢討、至2023年時最新正式出台的「PPN23」要求投標政府工程的承辦商在新標書使用MMC建築方法去施工，例如在策劃工程時將工序數碼化，引入如建築信息模擬（BIM ) 的3D 立體化繪圖方法等，並大量使用預製組件等，令建造製作更精準，減少不必要的誤差而需要重做。另外，此類方法亦可減省現場施工時間，減少意外發生，變相提高整體工程效率，亦更能確保施工質量。

本港推廣MiMEP(模組化整合機械、電氣和管道建造法）與 MiC 兩種現代模組化建築方法，可相輔相成而能共同提高建築效率、質量和可持續性。

透過建築信息模擬（BIM )平台可以將建築、結構、機電等多專業的設計集成到同一模型中，實現協同設計，在項目設計初期已經可以避免設計衝突。BIM 模型中包含豐富的數據（如材料性能、成本信息），幫助設計者在設計階段做出更準確的決策，更可在施工前通過 BIM 模型進行碰撞檢測（如管線與結構的衝突），避免現場需要重做，節約時間與成本。在工程項目進度控制方面，BIM 與 4D（即加入時間維度）技術結合，可以進行施工進度的精確規劃和監控，確保工程按期完成。而BIM 更可提供 5D（成本維度）功能，能夠根據模型中的數據自動生成工程量清單和成本估算，減少超支的風險。

透過 MiMEP 建築法可將不同的機電設施模組化後在工廠生產，完成後才送到工地安裝。

另外，不少利用現代施工方法建成的建築物需要借助建築信息模擬（BIM），去令建築物中各項不同設計聯同建築工序配合得更好，而在建築物料使用上亦計算得更精準，減少浪費。這類新科技的使用除了加強整體工程效率，亦有助改善工地環境，減少意外發生，更可延申至往後建築物全生命週期的設施營運及管理。

大家若有留意，香港政府早在2020年已推出相關的政策，大力推動BIM 應用於建築設計及營造，並規定工務工程項目造價若估算高於三千萬元便要採用BIM 技術。當局亦規定在2021年1月1日或之後邀請投標，應建立一個由BIM團隊，負責人領導團隊應是由香港建造業議會(CIC) 認證的BIM經理（CCBM），已自2021年7月1日起生效。同時本港除了推廣應用組裝合成建築法（MiC），更推出模組化整合機械、電氣和管道（MiMEP）建造法。這是兩種現代建築方法相輔相成，能共同提高建築效率、質量和可持續性。簡單來說，MiMEP提供技術骨幹，例如預組裝的電氣面板、暖通空調系統、管道立管，這些都是在場外製造並交付到施工現場安裝，然後最終使MiC模組完成後續工作。

透過 MiMEP 建築法，可將大型的機電設施機房模組化，並於工廠或同時在數個工廠省時地進行生產後分別送往工地安裝。

隨著BIM技術的普及，許多國家已經將其納入建築行業標準。例如國家的《建築信息模型技術應用標準（GB/T 51212）》和英國的 BIM Level 2 要求，都大力提倡在公共建築項目中應用BIM 。新穎的工程項目採購下，指定使用BIM 不僅提升了建築工程水平，還推動了智能建造和智慧城市的發展。而高端數碼化工作環境有助留住人才，吸引年輕人入行，緩解工程界青黃不接帶來的影響。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

