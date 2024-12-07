球員讚啟德體藝館地板夠彈　教練憂燈光刺眼　觀眾批太遠、氣氛差

啟德體育園體藝館今日（7日）下午舉行籃球測試賽，約有2,000人入場。首場比賽英華書院以69比聖若瑟書院51贏得首場比賽。英華球員認為場地寬敞，地板質素不錯，惟要步行至少3分鐘才到更衣室，不太方便。教練亦認為更衣室設計不便集中球員商討戰略，又指場館太多燈光刺眼，擔心影響球員發揮。

有觀眾認為觀眾席與球場相距太遠，氣氛較本港其他場地差。亦有人認為場館設計欠香港特色，像一個貨櫃箱。



英華書院13號球員林同學（白衣）認為體藝館場地漂亮及寬敞。（夏家朗攝）

球員：新場勝修頓 惟要走3分鐘才到更衣室

英華書院球員林同學認為體藝館場地漂亮及寬敞，勝於修頓球場等地，又大讚籃球框及地板質素不錯，不用太費力拍波便能彈起來。另外，當罰球失手時，大會會播放「喔噢」的音效，林同學認為很新穎。

不過，他擔心觀眾席距離較遠，高層座位的觀眾可能難以看清楚。另外球場距離更衣室較遠，需要步行3至4分鐘，而在修頓球場很快便能到達。

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教練：燈光過多或影響球員發揮

英華書院籃球隊朱教練同樣讚賞新場地漂亮及寬敞，但燈光過多，易令人眼睛不適。他表示球員打籃球時，球通常會在高空向上升，太多燈光容易「掁眼」（刺眼），影響球員發揮。他亦認為更衣室間隔太小，而且佈局呈「W型」，較難集中球員一起討論戰略。

體藝館內有大量射燈，有教練擔心太刺眼影響球員。（洪芷菁攝）

觀眾：場館大，氣氛欠濃厚

香港女子啦啦隊Echo Girls成員到場觀賽，其中洪小姐認為體藝館非常寬敞，「香港以前未有咁大個場」。她指修頓及麥花臣較小但集中，所以氣氛濃厚。而體藝館較大，要靠音響效果帶動氣氛。

洪小姐(左一)和朋友穿啦啦隊服到場觀戰。（洪芷菁攝）

就讀中四、平時喜歡看籃球比賽的馬同學對成為首場比賽的坐上客感到興奮，惟他即使坐在觀眾席第一排，仍然覺得與球場邊界距離很遠。另一名觀眾謝先生亦有同感，覺得氣氛不足。他認為場地與觀眾的距離太遠，即使坐在場邊位置，感覺與球員距離30米。

有觀眾認為觀眾席離賽場邊界太遠，令氣氛較差。(洪芷菁攝)

觀眾批設計單調欠特色 籲多考慮體育活動需要

趙先生稱乘搭的士到場有困難，沿途的行人亦不知道場地方向，認為入口指引未夠清晰。他又認為體藝館外型漂亮，但場館內感覺有如「貨櫃」，較為單調及欠缺「香港特色」，「畀啲心，畀啲靈魂，唔係淨係一個封頂、有光就得，咁你同一個貨櫃箱冇分別」。

趙先生曾到芝加哥觀看球類比賽，指場地設多個體育環節、裝飾擺設等，令觀眾十分興奮。對比NBA的場地後，他認為體藝館更像綜合場地，而非籃球場，建議政府日後多從體育角度考慮場地設計，而非優先考慮可否租借作演唱會場地。「香港成日都諗多功能，諗著數，將來點點點。做好體育先啦，體育園做咗體育先。」

趙先生(左)批評場館內感覺如「貨櫃」，欠缺香港特色。謝先生（右）則稱球場與觀眾席距離太遠。（洪芷菁攝）