啟德體育園｜體藝館內部首曝光　8成座位可移動　周日1.2萬人壓測

啟德體育園室內體藝館本周六（7日）首次開放，舉行籃球賽。園方今日（5日）舉行傳媒導賞，體藝館內部設計首次對外曝光。場館設主場及副場，主場「競技場」是三面台設計，可容納10,000人，為紅磡香港體育館的八成，而場內八成座位均可移動；座位收起後，場館空間將接近40個羽毛球場的大小，以配合政府全民運動的政策，適時開放予公眾。



啟德體育園室內體藝館周六首次開放，舉行籃球測試賽，分別由英華書院對聖若瑟書院，及由香港隊U22對香港城市大學。(盧翊銘攝)

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距港鐵啟德站4至5分鐘步程 含主場館及副場館

啟德體育園內的體藝館距離港鐵啟德站D出口約4至5分鐘步程，場外設有4個含啟德地區特色的雕像，正門對外則設有兩個大屏幕，顯示當日的節目資訊。正門旁的道路則可看到啟德體育園主場館。

體藝館設有兩個場館：主場館「競技場」及副場館「習藝坊」。啟德體育園總監（策略發展）、前警務處處長鄧竟成指，前者符合包括羽毛球及籃球等8項運動的國際標準，最高可容納10,000人，為有12,500個座位的紅館的八成；後者則設有500個座位，可供運動員熱身用。

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收起座位 場館空間面積等同40個羽毛球場

主場館「競技場」是三面台設計，場館天花板正中間設有屏幕。鄧竟成指，場館8成座位均可移動收起；所有座位都被收起後，場館空間會接近40個羽毛球場的大小，以配合政府全民運動的政策，適時開放予公眾。現場所見，每一段座位的支架下也有輪，每段約有20行，若坐在最高一行，與球場的距離明顯比香港其他體育館遠。而體藝館的裝修工程仍進行中。

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周六舉行籃球測試賽 體育專員：禁帶食物空樽進場館

體藝館周六將舉行籃球測試賽，將有2,000人入場，分別由英華書院對聖若瑟書院，及由香港隊U22對香港城市大學。

體育專員蔡健斌指，所有食物，包括空樽也不能攜帶進場館；而場館設有特別通道供沒有攜帶袋人士入場。他亦指，為鼓勵入場人士使用公共交通工具，當日將不設車位。

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公務員和青少年制服團體成員參與周日壓測

體藝館周日則將聯同可容納5,000人的啟德青年運動場舉行壓力測試，將共有12,000人參與。警務處秀茂坪警區指揮官謝翠恩表示，今次邀請了公務員和青少年制服團體成員參與。警務處行動部高級警司陳憲鈞指，當局將模擬看台發生火警後的緊急疏散安排。

運輸署首席運輸主任/市區尹柏恩則表示，屆時會首次開放宋皇臺上落客區，安排了特別巴士和的士參與演練，當中包括直達旺角和觀塘的特別巴士線。最近場館的港鐵啟德站D出口在某些時段亦會只能入閘、不能出閘，以模擬12,000人同時離場的情況。

體藝館本月20日則將舉辦「CHILL เก่ง Music Festival」演唱會測試，將有男團MIRROR、女團COLLAR及Jeff Satur等本地及泰國單位參演。