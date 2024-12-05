羅淑佩接任文體旅局局長　重視啟德體育園開幕及辦好第15屆全運會

國務院周四（5日）免去楊潤雄的文化體育及旅遊局局長職務，任命羅淑佩接任。記者會上，羅淑佩表示文化、體育及旅遊都是重要政策範疇，會用好中央惠港措施，與各界做好溝通，期待一同作出貢獻。



國務院任命羅淑佩（右）為文化體育及旅遊局局長、陳美寶（左）為運輸及物流局局長。兩人早上與李家超（中）見傳媒。（廖雁雄攝）

羅淑佩指體育方面，重要事項是啟德體育園開幕，以及與廣東省、澳門合作辦好第15屆全國運動會，會為此做好一切準備。

她曾任環境運輸及工務局首席助理秘書長（運輸）、旅遊事務副專員等職務，在2020年被任命運輸署署長，去年8月則轉任房屋局常任秘書長兼房屋署署長。

被問到會如何勝任新工作時，羅淑佩表示16個月前轉任房屋署署長時，亦缺乏相關經驗，但認為自己過去一直是政務主任，特點之一是每隔幾年便要轉換崗位，因此能接觸不同範疇工作，須最快地熟習及「發揮功用」，今次會利用相關經驗，與各界做好溝通，期待一同作出貢獻。

羅淑佩接受傳媒提問時，承認沒有體育、文化等相關經驗，但認為能憑政務主任經驗勝任新職位。（香港01直播截圖）

提及啟德體育園即將開幕，羅淑佩指要確保人流出入暢順，認為要先做好這一點，才能讓外地遊客觀看活動及體育賽事後盡興而歸。她強調其他場館亦就不同規模及模式的比賽、活動進行測試，認為能汲取不同經驗，以迎接體育園開幕。