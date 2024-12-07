青少年洗牙資助｜擬明年首季推　每次或只須付$200　涵蓋13至17歲

政府周五（6日）公布口腔健康及牙科護理工作小組總結報告及相應行動計劃，當中提到通過「做闊做淺」策略廣泛向所有年齡層市民，推廣以預防為重的基層口腔健康護理。其中，將於明年內推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，透過政府資助及市民共付形式，引導13至17歲的青少年建立定期接受口腔檢查的良好習慣。

「青少年護齒共同治理先導計劃」是銜接小學學童牙科保健服務，資助13至17歲青少年使用私營牙科檢查服務的部份費用，固定資助額為200元，政府建議市民共付額為200元，即青少年只需支付200元即可享用私營牙科服務，而私營牙科機構可以自訂收費，但必須公開透明，計劃要求服務須包括風險評估、洗牙等。



政府周五（6日）公布口腔健康及牙科護理工作小組總結報告及相應行動計劃，當中提到通過「做闊做淺」策略廣泛向所有年齡層市民，推廣以預防為重的基層口腔健康護理。（資料圖片）

每年約37 萬名青少年受惠

當局指，青少年護齒共同治理先導計劃是重點預防性質服務之一，銜接小學學童牙科保健服務，將於明年首季推出，每年約37 萬名青少年受惠，計劃要求服務須包括風險評估、洗牙等。

計劃以策略採購方式推行，私人執業和非政府組織牙醫均可參與，青少年須加入醫健通，政府資助200元，受助者共付額建議為200元，參與計劃牙醫可自訂所收共付額。

按「做闊做淺」策略，各項料將於明年內推出措施︰

．在個別地區康健中心／地區康健站試行服務，提供風險評估及口腔衞生指導；

．為0至6歲的學前兒童增設預防性牙科服務，向他們提供定期口腔檢查及護理指導；

．推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，透過政府資助及市民共付形式，引導13至17歲的青少年建立定期接受口腔檢查的良好習慣；

．鼓勵市民接受定期口腔檢查。成年人方面，鼓勵提供牙科福利的僱主在現有的牙科福利計劃中，推動僱員定期接受口腔檢查；鼓勵牙科業界制訂適合不同年齡層市民的口腔檢查服務必要項目；以及

．鼓勵長者善用醫療券接受牙科檢查，利用二○二三年推出的「長者醫療券獎賞先導計劃」，通過與業界共同推廣口腔檢查服務，引導長者使用醫療券接受以預防為主的牙科服務。



「做闊做淺」策略下料將於明年內推出的措施包括鼓勵長者善用醫療券接受牙科檢查，利用二○二三年推出的「長者醫療券獎賞先導計劃」，通過與業界共同推廣口腔檢查服務，引導長者使用醫療券接受以預防為主的牙科服務。（資料圖片/梁鵬威攝）

「做窄做深」策略下將推動的措施︰

．明年內推出「社區牙科支援計劃」，為有經濟困難的弱勢社群（包括有經濟困難的長者）提供牙科服務，提升服務量、增添服務點和擴展服務範圍，並在二○二六年透過此計劃接替關愛基金牙科資助項目；

．持續優化衞生署牙科街症的服務安排，衞生署將於十二月三十日推出牙科街症網上登記系統，並考慮引入資格審查，聚焦幫助有經濟困難人士；以及

．持續擴展特殊護理牙科服務，進一步覆蓋其他殘疾或特殊需要群組，並加強醫院牙科相關服務及提供更多培訓。

