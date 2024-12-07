青少年洗牙資助｜擬明年首季推 每次或只須付$200 涵蓋13至17歲
政府周五（6日）公布口腔健康及牙科護理工作小組總結報告及相應行動計劃，當中提到通過「做闊做淺」策略廣泛向所有年齡層市民，推廣以預防為重的基層口腔健康護理。其中，將於明年內推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，透過政府資助及市民共付形式，引導13至17歲的青少年建立定期接受口腔檢查的良好習慣。
「青少年護齒共同治理先導計劃」是銜接小學學童牙科保健服務，資助13至17歲青少年使用私營牙科檢查服務的部份費用，固定資助額為200元，政府建議市民共付額為200元，即青少年只需支付200元即可享用私營牙科服務，而私營牙科機構可以自訂收費，但必須公開透明，計劃要求服務須包括風險評估、洗牙等。
每年約37 萬名青少年受惠
當局指，青少年護齒共同治理先導計劃是重點預防性質服務之一，銜接小學學童牙科保健服務，將於明年首季推出，每年約37 萬名青少年受惠，計劃要求服務須包括風險評估、洗牙等。
計劃以策略採購方式推行，私人執業和非政府組織牙醫均可參與，青少年須加入醫健通，政府資助200元，受助者共付額建議為200元，參與計劃牙醫可自訂所收共付額。
按「做闊做淺」策略，各項料將於明年內推出措施︰
．在個別地區康健中心／地區康健站試行服務，提供風險評估及口腔衞生指導；
．為0至6歲的學前兒童增設預防性牙科服務，向他們提供定期口腔檢查及護理指導；
．推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，透過政府資助及市民共付形式，引導13至17歲的青少年建立定期接受口腔檢查的良好習慣；
．鼓勵市民接受定期口腔檢查。成年人方面，鼓勵提供牙科福利的僱主在現有的牙科福利計劃中，推動僱員定期接受口腔檢查；鼓勵牙科業界制訂適合不同年齡層市民的口腔檢查服務必要項目；以及
．鼓勵長者善用醫療券接受牙科檢查，利用二○二三年推出的「長者醫療券獎賞先導計劃」，通過與業界共同推廣口腔檢查服務，引導長者使用醫療券接受以預防為主的牙科服務。
「做窄做深」策略下將推動的措施︰
．明年內推出「社區牙科支援計劃」，為有經濟困難的弱勢社群（包括有經濟困難的長者）提供牙科服務，提升服務量、增添服務點和擴展服務範圍，並在二○二六年透過此計劃接替關愛基金牙科資助項目；
．持續優化衞生署牙科街症的服務安排，衞生署將於十二月三十日推出牙科街症網上登記系統，並考慮引入資格審查，聚焦幫助有經濟困難人士；以及
．持續擴展特殊護理牙科服務，進一步覆蓋其他殘疾或特殊需要群組，並加強醫院牙科相關服務及提供更多培訓。