大熊貓安安可可首見公眾　逾百人提早排隊　有印度客專程探望

由中央贈港的一對大熊貓安安、可可今（8日）起在海洋公園香港賽馬會四川奇珍館與公眾見面。奇珍館於早上10時起接待訪客，逾百名市民提早在海洋公園門外排隊等候。有印度遊客專程來港為看熊貓，大讚本地熊貓獲悉心照顧，體態好及表現快樂；亦有市民花費接近千元購買紀念品，打算明天再探望安安、可可。



早上約9時30分，逾百名市民在海洋公園門外排隊等候，務求率先與安安、可可見面，更有市民佩戴熊貓飾物到場。直到將近10時，園方才讓輪候人士進入園區，安安、可可所在的奇珍館其後被擠得水洩不通，場面熱鬧；在場人士紛紛高舉相機，拍攝牠們進食。

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印度客讚本地大熊貓獲悉心照顧 體態好、表現快樂

來自印度的遊客Rahul與太太7天前來港，他形容此行的主要目的就是來看大熊貓。Rahul說，早在上午8時30分已到達海洋公園，對能夠與熊貓見面感到期待。前來探望大熊貓的人不少，他笑言，本以為來觀看的人會少一點、能與其他人保持舒適的距離觀看熊貓。

Rahul表示，曾在2016年到過海洋公園看大熊貓，但事隔多年，期望此行看看牠們的改變。他續指，曾在2018年在倫敦看過大熊貓，但認為海洋公園的熊貓看上去較快樂、體型也較好，大讚海洋公園把熊貓照顧得很好 。

印度的遊客Rahul指，此行的主要目的就是來看熊貓。（盧翊銘攝）

南區街坊買年票假日看大熊貓 花費900元買紀念品

居於南區的市民陳小姐亦在早上10時前來到海洋公園，希望搶先見到安安、可可，稱這一刻已經「等咗好耐」。她是首批入場探望大熊貓的訪客，她笑言會再排隊輪候下一場，更稱明天也是假期，會再前來看兩隻大熊貓。

陳小姐花費約900元，購買熊貓公仔等的紀念品。她說，已購買年票，打算休息時間便來看熊貓，更指「幾十年前已經開始關注熊貓」。她續指，以往也曾來海洋公園看熊貓，每次均會花費100元至300元不等，購買熊貓相關紀念品。

市民陳小姐花費約900元，購買熊貓公仔等的紀念品。（盧翊銘攝）

她指，看到安安和可可後感到安心，認為牠們現時的起居飲食都很好。她表示，曾擔心安安、可可不適應新環境，「因為佢哋係四川嚟呢度，四川嘅地方又會大啲」。她又讚同安安和可可沿用本名，認為此名稱有「安好安好」的意味。