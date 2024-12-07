大熊貓安安可可名字決定沿用安安可可　「安可」組合周日起見公眾

中央贈予香港的兩隻大熊貓安安和可可9月底來港，政府及海洋公園今日（7日）舉行「大熊貓亮相儀式」，政府及海洋公園早前舉行命名比賽，接獲超過2.2萬份投稿，結果今日揭曉，宣布沿用安安及可可名字，其中安安代表平安，可可則代表凡是皆可能，期望香港未來有無限可能性，並組成「安可」組合，寓意香港未來好事繼續，「安可」接踵而來，牠們到明日（8日）正式跟公眾見面。



雌性熊貓可可，一鼓作氣爬到木制的休息處，趴在「木床」上休息，之後又走到場館內找竹葉吃。（梁鵬威攝）

安安在鏡頭前表演「豪放地食嘢」，食足近半小時。（梁鵬威攝）

中央贈港大熊貓9月26日抵港，並於10月25日完成檢疫隔離，文體旅局聯同海洋公園為安安及可可舉辦徵名比賽和繪畫比，比賽共收到超過22,600份命名建議及3,000份繪畫作品，結果今日公布，宣布沿用安安及可可名字，指安安代表平安，可可則代表凡是皆可能，期望香港未來有無限可能性，並組成「安可」組合，寓意香港未來好事繼續，「安可」接踵而來。

李家超：推更多大熊貓活動 與太太一見安安可可已難忘

特首李家超致辭時再次感謝中央贈送一對人見人愛、精力旺盛的大熊貓給香港，充分顯示中央對香港的關愛及支持，並感謝當局對大熊貓抵港作出安排，港府會把握大熊貓帶來的機遇，團結社會各界推出更多大熊貓相關推廣活動，為市民及旅客帶來美好難忘的大熊貓體驗。

他指今年7月初與太太到四川第一次與大熊貓見面，一隻動作敏捷聰明好動，另一隻性情溫純溫柔可愛，「我同我太太都一見難忘。」

政府及海洋公園早前舉行命名比賽於今日揭曉，宣布沿用安安及可可名字。

他指兩隻大熊貓明起見面，象徵三個意義；一是中央支持及關愛香港重要體驗，新大熊貓連同2007年送的盈盈樂樂及其龍鳳胎，現時香港共有6隻大熊貓，成為內地以外飼養最多大熊貓地方；二因大熊貓是國家保育工作的成功範例，政府會與海洋公園合作推大熊貓保育工作，舉辦研學活動，透過大熊貓讓外地認識國家保育能力；三是國家與香港的親善大使，會與旅發局舉辦一系列宣傳活動，掀起大熊貓熱潮。

李家超：安安、可可已成香港家庭成員 陪伴左右

李家超又說，一對大熊貓明日會與大家見面，知道大家已急不及待，稱安安可可已成為香港的家庭成員，日後會陪伴左右，歡迎市民來海洋公園來見面交流，又祝願一對大熊貓身體健康、事事順利。

▼12月2日 大熊貓「可可」亮相▼



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國務院港澳辦常務副主任周霽表示，熊貓是國寶，香港則是福地、寶地，形容「寶地得寶，尤為值得祝賀。」他指國家已贈送香港3對、共6隻大熊貓，在港都受到細緻照顧，更誕生雙胞胎，見到媒體報道香港市民為之沸騰，在港落地生根、開枝散葉，伴隨香港青少年共同成長，成為香港面對祖國的情感紐帶。他指今次新贈的大熊貓，承載著國家對香港的美好祝福，並推進人與自然和諧的現代化，共築地球生命共同體。

李林麗嬋創作6隻大熊貓陶瓷碟贈海洋公園

另外，李家超夫人李林麗嬋創作6隻大熊貓陶瓷碟贈海洋公園，包括兩大熊貓在金紫荊、山頂、尖沙咀鐘樓、禮賓府、政總、立法會大樓及海洋公園的畫作，祝賀兩隻大熊貓來港，並借大熊貓到處遊港景點，寓意「無處不旅遊」。

▼12月2日 大熊貓「安安」亮相▼



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▼大熊貓「安安」百態▼



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▼大熊貓「可可」百態▼



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▼大熊貓安安及可可在海洋公園生活▼



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▼安安、可可成長照片▼



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▼9月26日 安安及可可入籠運上貨櫃車▼



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▼9月26日 都江堰基地工作人員歡送大熊貓啟程赴港▼

