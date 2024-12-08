浪琴賽｜「浪漫勇士」香港盃三連霸　總獎金打破「金鎗六十」紀錄

浪琴香港國際賽事今（8日）在沙田馬場舉行。全日上演四場國際一級賽，其中香港隊成功衛冕，勇奪其中三場賽事的冠軍，包括「浪漫勇士」勝出香港盃，壓過今年剛退役的「金鎗六十」，成為全球贏得最多獎金的賽駒，共計超過1.77億港元。



曼聯「費Sir」費格遜來港直擊外下馬匹出賽

浪琴香港國際賽事是政府積極推廣賽馬旅遊後的首個國際賽，跑馬地及沙田兩個馬場合共有逾8萬名馬迷入場。全日共設十場賽事，當中四場為國際一級賽。

焦點賽事香港盃共有11匹馬角逐鬥2,000米，其中曼聯傳奇主帥費格遜有份做馬主的「飛舞心靈」亦有出戰，而他亦有親自入場觀賽。

曼聯傳奇主帥費格遜（左）及馬會行政總裁應家柏（右）一同密斟。（馬會提供圖片）

「浪漫勇士」連勝三屆香港盃，打破香港前馬王「金鎗六十」的紀錄。（馬會提供）

「浪漫勇士」臨尾200米爆發 擊敗兩匹日本名駒

不過，焦點始終落在已經連贏兩屆的「浪漫勇士」，這匹香港馬王由剛贏得全球最佳騎師麥道朗策騎，大部分時間守在首四名，最後200米搶出，之後愈拉愈開，最終輕鬆擊敗來自日本的「自由島」和「鍵琴高奏」，成為首匹連贏三屆「香港盃」的賽駒。

「浪漫勇士」獨取2240萬獎金 累計得1.77億

今次是「浪漫勇士」第九次勝出一級賽，獨取2,240萬港元獎金，總獎金累積至逾1.77億港元，打破香港前馬王「金鎗六十」的紀錄。

練馬師沈集成賽後讚揚「浪漫勇士」充滿自信和活力，未來會接受更大的挑戰，前往杜拜和沙特阿拉伯參賽。

總獎金3600萬「香港一哩錦標」 本地馬「遨遊氣泡」勝出

麥道朗今日亦有出戰「香港一哩錦標」，策騎本地馬「遨遊氣泡」，以逾一個馬位優勢，勝出這項1,600米、總獎金達到3,600萬港元的賽事。

至於總獎金2,400萬港元的「香港瓶」，由英國馬「遠飛標槍」勝出。總獎金2,600萬港元的1,200米賽事「香港短途錦標」，由潘頓策騎的本地四歲馬「嘉應高昇」以半個馬位優勢奪冠。

總投注額17.2億元 匯合彩池4.73億元創新高

馬會表示，今個馬季截至今日賽事，共有近5.5萬名旅客入場觀賞賽馬賽事，較上個馬季同期增加一倍；今日入場的8萬人中，內地旅客佔6511名，比去年同賽日增加40%。另外，今日賽事的總投注額高達近17.2億港元，其中匯合彩池的投注額更創下新高，達4.73億港元。

馬會行政總裁應家柏在賽後表示，浪琴香港國際賽事見證了賽駒和騎師作為頂尖運動員之間的精彩競爭，並欣賞到真正的世界級賽馬。他又指，馬會非常自豪在海外和本地馬主、練馬師和騎師的支持下，在全球舞台上展示香港的風采。