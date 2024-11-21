馬會發展數碼馬場　跑馬地馬場新設施有AI揀馬站　馬迷可比較勝算

人工智能將快速普及，馬會推動「數碼馬場」發展，跑馬地馬場兩個相連的全新設施The Beat及Vantage周三（20日）晚上在跑馬地馬場開幕，目標吸引年輕馬迷，稱帶來嶄新數碼賽馬體驗，馬迷揀選心水馬匹後，可前往以大數據AI技術支援的互動式AI揀馬站，比較心水馬匹的勝算。



馬會行政總裁應家柏表示，The Beat及Vantage正是馬會回應數碼時代瞬息萬變的期望，通過未來數年開創嶄新的數碼馬場，以滿足本港與海外年輕一代馬迷的需要。



The Beat及Vantage位於跑馬地馬場聯合看台二樓及三樓。The Beat設有大型LED幕牆，展示嶄新數碼馬匹亮相圈簡易及遊戲化資訊。馬迷揀選心水馬匹後，可前往以大數據AI技術支援的互動式AI揀馬站，隨意輸入狀態、檔位、騎師、練馬師、跑道及途程等參數，比較心水馬匹的勝算，也可自行登入馬會的手機應用程式下注。

馬會表示，身處The Beat及Vantage除了可俯瞰馬場動態，也可欣賞The Beat的現場樂隊演奏或在Vantage輪流駐場的唱片騎師獻技，以及品嚐The Beat酒吧小吃或Vantage提供的完整菜單，以及一系列招牌雞尾酒及手工啤酒或Vantage自家酒單中的酒類。

馬會行政總裁應家柏表示，要維持香港的世界級賽馬作為香港國際品牌的地位，必須緊貼顧客在數碼時代中瞬息萬變的期望。他指The Beat及Vantage正是馬會對此的積極回應，通過未來數年開創嶄新的數碼馬場，以滿足本港與海外年輕一代馬迷的需要。

應家柏表示說，將加強Happy Wednesday運動及社交娛樂元素的結合，進一步鞏固這個香港馬迷與遊客歡迎的品牌。

馬會客戶策略、體驗及創新事務執行總監侯德洋表示，展望未來，將對馬迷的整個顧客旅程進行全面的數碼化改造，由賽前準備、賽馬日體驗，以至賽後參與體驗，色色俱備，「數碼化馬場體驗將逐步擴展至其他馬場場所，為所有人帶來煥然一新的體驗。」

馬會會員、品牌、市場及客戶體驗事務執行總監甄康民表示，The Beat提供輕鬆、時尚的方式投入賽事，而Vantage則帶來尊貴餐飲服務，目標是讓Vantage成為最受城中名人與訪港貴賓喜愛的場所。