馬會義工隊支持「愛心送暖行動」　偕精英運動員探訪社區贈禮物包

馬會義工隊支持由香港精英運動員協會發起、香港基督教女青年會（YWCA）協辦的「愛心送暖行動」。逾160名義工隊成員，聯同其他義工及精英運動員走入社區，向全港約2,800名有需要人士送上愛心禮物包，讓他們感受社區的關愛。



今年是活動20周年，啟動儀式周日（11月17日）在保良局雨川小學舉行。出席儀式的主禮嘉賓包括文化體育及旅遊局局長楊潤雄、體育專員蔡健斌、馬會公司事務執行總監譚志源、香港精英運動員協會主席李致和，以及香港基督教女青年會總幹事楊建霞。

譚志源與運動員訪有需要人士

啟動儀式後，譚志源聯同馬會對外事務部主管鄭琪，對外事務部副經理、巴黎奧運女子重劍金牌江旻憓，以及香港精英運動員協會副會長陳念慈、輪椅羽球運動員陳浩源等，探訪有需要人士。其中包括需要照顧認知障礙症妻子的「賽馬會護老導航照顧者支援計劃」參加者梁伯，年過百歲的獨居婆婆，以及照顧智障兄長的另一長者，了解他們的生活情況，及為他們送上禮物包。

騎師董明朗等提前預備禮物包

今年的活動主題是「凝聚力量，溫暖社區」。馬會是活動的主要贊助機構，除了贊助愛心禮物包的物資，包括食物及日用品等，一眾馬會義工包括騎師董明朗、賀銘年、希威森、巫顯東、潘明輝、湯普新及楊明綸，周六（16日）亦到雨川小學預備禮物包，為探訪作準備。