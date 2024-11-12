理大八間賽馬會創科實驗室開幕 由傑出創科學人計劃學者領導
撰文：凌雯靜
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理工大學獲賽馬會慈善信託基金捐助港幣逾7,400萬元，成立八間賽馬會創科實驗室，實驗室由政府「傑出創科學人計劃」的理大學者分別領導，推動該校機器學習與計算機視覺、健康建造環境、眼科創新光療等創新研究領域。
理大日前舉行實驗室開幕典禮，並介紹各實驗室的成立目標、研究方向、主要項目，以及研究成果的影響。當中包括研究3D視覺、通用世界模型、空間智能、可信賴人工智能及機械人等技術；開發創新解決方案，以評估和設計健康和節能的環境，包括香港建築、交通和城市內密閉空間的空氣傳播疾病和熱舒適度控制措施；建立腫瘤科虛擬醫院「大數據」數碼平台，以及開發創新的人工智能和基因組技術，以識別疾病診斷標誌物和治療靶點的方法，改進癌症及精神疾病的個性化診斷與治療，提升醫療服務水平等。
理大常務及學務副校長黃永德致辭時表示，這些頂尖的科研設施標誌着理大在多個前沿領域引領創新，助力香港鞏固國際創新科技中心的地位。
香港賽馬會慈善事務總經理（人才及業界發展）曾芷詩稱，馬會慈善信託基金透過捐助成立賽馬會創科實驗室，旨在營造一個有助於創科人才發展的環境，並加強他們的應用研究和知識轉移能力，以貫徹馬會致力建設更美好社會的宗旨。