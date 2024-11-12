理大八間賽馬會創科實驗室開幕　由傑出創科學人計劃學者領導

理工大學獲賽馬會慈善信託基金捐助港幣逾7,400萬元，成立八間賽馬會創科實驗室，實驗室由政府「傑出創科學人計劃」的理大學者分別領導，推動該校機器學習與計算機視覺、健康建造環境、眼科創新光療等創新研究領域。



理大常務及學務副校長黃永德致辭時感謝香港賽馬會慈善信託基金的慷慨捐助，支持理大成立先進的賽馬會創科實驗室。(理大提供圖片)

理大日前舉行實驗室開幕典禮，並介紹各實驗室的成立目標、研究方向、主要項目，以及研究成果的影響。當中包括研究3D視覺、通用世界模型、空間智能、可信賴人工智能及機械人等技術；開發創新解決方案，以評估和設計健康和節能的環境，包括香港建築、交通和城市內密閉空間的空氣傳播疾病和熱舒適度控制措施；建立腫瘤科虛擬醫院「大數據」數碼平台，以及開發創新的人工智能和基因組技術，以識別疾病診斷標誌物和治療靶點的方法，改進癌症及精神疾病的個性化診斷與治療，提升醫療服務水平等。

理大常務及學務副校長黃永德致辭時表示，這些頂尖的科研設施標誌着理大在多個前沿領域引領創新，助力香港鞏固國際創新科技中心的地位。

香港賽馬會慈善事務總經理（人才及業界發展）曾芷詩稱，馬會慈善信託基金透過捐助成立賽馬會創科實驗室，旨在營造一個有助於創科人才發展的環境，並加強他們的應用研究和知識轉移能力，以貫徹馬會致力建設更美好社會的宗旨。