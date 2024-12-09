採用中國版國際醫院標準　東區醫院成本港首間通過評審認證

中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室常務副主任周霽昨日（8日）在醫務衞生局局長盧寵茂陪同下，見證東區尤德夫人那打素醫院成為香港首間成功通過《國際醫院評審認證標準（中國）》（2021版）（《國際標準》）評審認證的醫院，並主持深圳市衞健醫院評審評價研究中心的香港辦公室揭牌儀式。



圖為2024年12月8日，醫務衞生局局長盧寵茂在「香港特別行政區首家醫院獲中國國際醫院評審認證授牌暨深圳市衞健醫院評審評價研究中心香港辦事處揭牌儀式」上致辭。（政府新聞處圖片）

盧寵茂表示，《國際標準》評審認證可促進粵港澳大灣區醫療質量一體化，為大灣區內的居民帶來國際化和同質化的醫療服務，並同時標誌着這套由國家制定與國際接軌的醫院評審《國際標準》，正式走出境外、走向國際。

圖為2024年12月8日，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室常務副主任周霽（後排中）、醫務衞生局局長盧寵茂（後排左二）、中聯辦公室副主任尹宗華（後排右二）等人，見證東區醫院通過《國際醫院評審認證標準（中國）》（2021版）評審認證。（政府新聞處圖片）

更多公立及私家醫院將參與認證

他指出，特區政府未來會繼續積極推動《國際標準》評審認證計劃，除了已獲得認證的東區醫院及正進行認證的威爾斯親王醫院外，更多公立醫院和私家醫院將參與《國際標準》評審認證。

《國際標準》由兩地醫院評審專家合作訂立

《國際標準》由香港和內地醫院評審專家聯手合作，以國家醫院三甲評審標準為基礎，依據國際醫療保健品質協會（International Society for Quality in Health Care）的要求，並借鑑國際經驗而訂立。

《國際標準》與深圳市衞健醫院評審評價研究中心，已經成功取得國際醫療保健品質協會的三個認證，即標準認證、評審員培訓認證，以及全機構管理認證，屬國際認可醫院評審認證體系。

配合2022及2023年施政報告中關於醫院認證的政策，醫院管理局於2023至24年度在東區醫院及威爾斯親王醫院，採納《國際標準》重啟醫院評審認證計劃。

圖為2024年12月8日，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室常務副主任周霽（中）、醫務衞生局局長盧寵茂（左三）、中聯辦副主任尹宗華（右三）等人，主持深圳市衞健醫院評審評價研究中心的香港辦公室揭牌儀式。（政府新聞處圖片）

深圳市衞健醫院評審評價研究中心派專家評審

對於東區醫院的認證，深圳市衞健醫院評審評價研究中心早前曾派出專家進行現場評審，讚揚東區醫院的領導和員工對質素和病人安全的承擔，同時表揚東區醫院擁有良好的風險和質素管理系統，並確認東區醫院符合通過認證的所需要求。

中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任尹宗華、深圳市衞生健康委員會主任吳紅艷，以及前海管理局常務副局長黃曉鵬，均有出席昨日的儀式。