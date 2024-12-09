採用中國版國際醫院標準 東區醫院成本港首間通過評審認證
中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室常務副主任周霽昨日（8日）在醫務衞生局局長盧寵茂陪同下，見證東區尤德夫人那打素醫院成為香港首間成功通過《國際醫院評審認證標準（中國）》（2021版）（《國際標準》）評審認證的醫院，並主持深圳市衞健醫院評審評價研究中心的香港辦公室揭牌儀式。
盧寵茂表示，《國際標準》評審認證可促進粵港澳大灣區醫療質量一體化，為大灣區內的居民帶來國際化和同質化的醫療服務，並同時標誌着這套由國家制定與國際接軌的醫院評審《國際標準》，正式走出境外、走向國際。
更多公立及私家醫院將參與認證
他指出，特區政府未來會繼續積極推動《國際標準》評審認證計劃，除了已獲得認證的東區醫院及正進行認證的威爾斯親王醫院外，更多公立醫院和私家醫院將參與《國際標準》評審認證。
《國際標準》由兩地醫院評審專家合作訂立
《國際標準》由香港和內地醫院評審專家聯手合作，以國家醫院三甲評審標準為基礎，依據國際醫療保健品質協會（International Society for Quality in Health Care）的要求，並借鑑國際經驗而訂立。
《國際標準》與深圳市衞健醫院評審評價研究中心，已經成功取得國際醫療保健品質協會的三個認證，即標準認證、評審員培訓認證，以及全機構管理認證，屬國際認可醫院評審認證體系。
配合2022及2023年施政報告中關於醫院認證的政策，醫院管理局於2023至24年度在東區醫院及威爾斯親王醫院，採納《國際標準》重啟醫院評審認證計劃。
深圳市衞健醫院評審評價研究中心派專家評審
對於東區醫院的認證，深圳市衞健醫院評審評價研究中心早前曾派出專家進行現場評審，讚揚東區醫院的領導和員工對質素和病人安全的承擔，同時表揚東區醫院擁有良好的風險和質素管理系統，並確認東區醫院符合通過認證的所需要求。
中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任尹宗華、深圳市衞生健康委員會主任吳紅艷，以及前海管理局常務副局長黃曉鵬，均有出席昨日的儀式。